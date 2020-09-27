Копка колодца – трудоемкий процесс, справится с которым под силу не каждому. Водоносные горизонты залегают на разных уровнях. Верхний слой расположен близко к поверхности земли, может быть загрязнен химикатами, фекалиями.

Так называемая верховодка не подходит для забора воды. Колодцы выкапывают до горизонта грунтовых вод. Ниже залегают артезианские воды, но строительство скважины обойдется хозяину загородного дома еще дороже.

Выбор места для обустройства гидротехнического сооружения

При копке колодца важно определить глубину залегания вод, рассчитать нужное количество колец, выбрать место и время проведения работ. Выбор территории зависит от:

Данных геологических исследований;

Сведений о близлежащих гидротехнических сооружениях. Хозяева дачи могут поинтересоваться у соседей о глубине и объемах воды в колодце, ее наличии в определенное время года;

Пригодности воды для употребления. В обязательном порядке сдают пробы воды на химический и микробиологический анализ. Специалисты определят вредные, патогенные микроорганизмы и химический состав воды;

Тип грунта. Это показатель больше всего влияет на стоимость копки колодца в силу использования специального оборудования. Сложнее всего копать гидротехнические сооружения на каменистых грунтах.

Колодцы не копают на склонах холмов, оврагов. При проведении работ соблюдают санитарную зону минимум 25 метров от туалетов, септиков и выгребных ям. Для жильцов дома удобнее расположение колодца поблизости основного строения.

Виды конструкций

Различают два вида конструкций – шахтную и трубчатую. Копка шахты обойдется хозяину дома гораздо дешевле. Такое гидротехническое сооружение универсально: воду поднимают ведрами, с помощью ручных или электрических насосов.

Трубчатый колодец сооружают в тех местах, где вода залегает неглубоко, и невозможно использование бурильной техники. Преимуществом трубчатого гидротехнического сооружения является его быстрая копка. Из-за маленького диаметра такие колодцы меньше загрязняются. Их строят неподалеку от жилых домов и хозяйственных построек.

Мастера не советуют начинать копку колодца весной после паводка. В таком случае можно сделать неверные выводы о глубине грунта. До того, как уровень грунтовых вод не снизится, копать нежелательно. Иначе летом и зимой хозяевам дома будет не хватать воды, единственным выходом будет – углубление конструкции.

Лето – самое лучшее время для обустройства системы водоснабжения. Вода уходит, и мастерам удается выкопать колодец, который будет снабжать жильцов дома питьевой водой в достаточном объеме круглый год.