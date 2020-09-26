Как решить проблемы с ноутбуком, не навредив ему

У вас проблемы с ноутбуком, и вы не можете определить, что с ним случилось? Конечно, в интернете сегодня можно найти множество инструкций по устранению неполадок и разных причин неисправностей, но, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту, прочитайте следующие советы от IT-специалистов.

Будьте разумны. Если ваша машина все еще находится на гарантии и у вас есть гарантия, профессионально отремонтируйте ее за счет производителя.

Помните, что ноутбук — это электрическое устройство, и возиться с чем-нибудь электрическим может быть опасно. Если у вас нет базовых знаний в области электрических вещей, лучше всего доверить ремонт кому-то должным образом. Обычно (но не всегда) ноутбуки питаются от внешних трансформаторов и используют напряжение около 15–20 вольт, поэтому риск должен быть небольшим.

Но внутри все еще есть высоковольтные компоненты (например, инвертор ЖК-экрана), которые могут вызвать поражение электрическим током. Перед запуском примите все необходимые меры предосторожности: полностью отключите машину от электросети, выньте также аккумулятор и, возможно, оставьте его в таком состоянии на несколько дней, чтобы позволить утечке случайных зарядов.

Хотя ноутбук не может вам навредить, вы можете легко его повредить. Даже если вы не неуклюжие и неуклюжие, случайные разряды статического электричества могут мгновенно уничтожить чипы, поэтому используйте антистатическую защиту.

Если вы действительно не знаете, что делаете, оставьте ремонт кому-то более квалифицированному: ремонт сломанного компьютера может превратить небольшую проблему в серьезное повреждение и вывести машину из строя. Если вы полны решимости продолжить, вы делаете это абсолютно на свой страх и риск: не обвиняйте никого, если вы навредите ноутбуку еще больше. Если у вас нет опыта, принесите свой ноутбук в pc-service.kz и будьте за его здоровье спокойны.