Город Алматы — гостеприимный и готов принять в любое время года гостей из разных стран. В городе имеется огромное количество отелей и гостиниц, выбрать среди которых порой бывает очень сложно. Если ищите заведение с уютными и комфортабельными номерами, стоит обратить внимание на гостиницу с громким названием Уют. Эта гостиница уже работает давно и за это время смогла добиться расположения клиентов, о чем говорят многочисленные положительные отзывы.

Комфортабельные номера и их бронирование

Всего в гостинице 115 номеров. Есть одноместные и двухместные, стандарт, люкс, полулюкс и комфорт де люкс. Цена самого дешевого номера составляет 24 000 тенге. Также действуют скидки на бронирование определенных номеров. Размещение детей на дополнительной кровати бесплатное — до 6 лет. С 6 до 12 лет размещение ребенка на дополнительной кровати обойдется в 5 000, с 12 до 18 лет — 7 000 тенге. При бронировании номера сразу уточните по поводу завтрака и ужина, в некоторых случаях они предоставляются бесплатно.

В каждом номере присутствует необходимая техника, есть мини-бар с напитками, стоимость которых оплачивается отдельно.

Обслуживание в гостинице на высшем уровне. Уборка номеров регулярная, замена постельного белья и полотенец по первому требованию клиента. В ванной также постояльцы смогут найти халаты и тапочки, одноразовые средства гигиены.

Каждый посетитель может пользоваться бесплатным интернетом, есть стоянка рядом с гостиницей. Также вниманию постояльцев предлагается ресторан и бар с большим ассортиментом напитков, мини-бассейн, сауна. Для деловых людей есть конференц-зал.

Забронировать подходящий номер можно заранее на официальном сайте. Введите дату и посмотрите свободные номера, оставьте свою заявку. Также при необходимости можно заказать трансфер. Стоит отметить, что проживание вместе с домашними животными категорически запрещено.

Удобное месторасположение и приемлемые цены

Гостиница находится практически в самом центре столицы — всего в 8 километрах. Рядом расположены торговые и развлекательные центры, детские площадки, достопримечательности. Рядом также станция метро, остановки общественного транспорта.

Гостиницы Алматы предлагает своим клиентам действительно выгодные цены на свои номера, есть скидки, воспользоваться которыми может каждый клиент.

Обслуживание профессиональное, любое пожелание клиента выполняется моментально. Именно поэтому эта гостиница по праву считается одной из лучших в Алматы, ей отдают предпочтение большинство гостей города.