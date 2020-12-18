Производство печатных плат а России – соответствие высоким стандартам

Печатные платы используются для построения электронных схем. АО «Алмаз-СП» предлагает прототипирование, дизайн, сборку и программирование, а также серийное производство печатных плат.

Дизайн печатных плат

Успешный профессиональный проект, правильный выбор элементов и схем – залог производственного успеха. Многолетний опыт специалистов в отрасли позволяет проектировать печатные платы, независимо от сложности устройства или электронной системы.

Производство печатных плат

Печатные платы изготавливаются на заказ в прототипах и серийными партиями. Производятся одно-, двух- и многослойные печатные платы практически во всех возможных конфигурациях. Перейдя по ссылке, можно узнать, как заказать печатные платы.

Качество печатных плат гарантируется 100% электрическими испытаниями всей производственной партии. Кроме того, все печатные платы проходят оптический контроль на нашем заводе, который устраняет неэлектрические дефекты, например, обнажение меди, незначительные эстетические дефекты.

АО «Алмаз-СП» специализируется на разработке электронных устройств, предназначенных как для предприятий, так и для индивидуальных клиентов. Независимо от того, предназначено ли устройство для телекоммуникаций, медицины или промышленной автоматизации, печатные платы будут его необходимыми компонентами. Производство печатных плат, то есть прототипов печатных плат на заказ, — одно из направлений деятельности компании. Подробнее об изготовлении печатных плат можно узнать на официальном компании.

Производство печатных схем охватывает как проектирование, так и сборку печатных плат. Само сокращение происходит от английского термина «печатная плата» и означает одинарную, двухслойную или многослойную плату из изоляционного материала с электрическими соединениями и точками пайки. Для их изготовления используются специальные химические процессы и точная механическая обработка. После нанесения оттиска медная пластина подвергается химической обработке, фиксирующей нанесенный узор. Для изготовления деталей основы используется технику офсетной или трафаретной печати.

Используется современное программное обеспечение для проектирования, подготовки производственных файлов и тестирования печатных схем, которые будут соответствовать требованиям качества в данной отрасли. В результате схемы не имеют дефектов материала и конструкции.