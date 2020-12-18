Накладные точечные светильники для ванны

Правильный выбор освещения может сделать любую комнату образцом стиля. Поэтому сейчас существует так много разнообразных осветительных приборов. Особенно во всем этом многообразии выделяются точечные светильники накладные. На сайте интернет-магазина «Свет» представлены всевозможные модели, отличающиеся формой, размеров, дизайном и т. д.

Конструкция накладного точечного светильника – это полностью готовое к установке устройство, включающее в себя декоративную часть, осветительный элемент, необходимые микросхемы и провода и защитный корпус. Получается полностью самостоятельный прибор, по функционалу ничем не отличающийся от полноценной люстры, но все это в более компактном формате.

Самые популярные локации использования

Накладные точечные светильники могут быть изготовлены в самом разнообразном дизайне. Это даёт возможность устанавливать их в помещениях самого разного назначения, от кладовых и гардеробных до спален и кухонь.

Установка подобного светильника в ванной комнате – очень практичное решение, ведь благодаря автономной конструкции осветительного прибора процедура установки предельно проста и займёт минимум времени.

Модели накладных светильников для установки в ванной комнате

Выбирая светильник в ванную, стоит исходить из площади помещения. Большой выбор моделей подразумевает различную мощность освещения. Для удобства покупателей вся необходимая информация указана на упаковке, поэтому не придётся полагаться на волю случая, главное – быть достаточно внимательным.

При выборе обратите внимание на размер и конфигурацию светильника или панели:

Точечный светильник – отличается компактным размерами и может быть установлен на стенах или потолке. Можно использовать как дополнительное освещение в необходимых зонах.

Удлинённая модель – выполнит функцию основного освещения в ванной комнате, но возможно использовать ее и в качестве дополнительно освещения или в группе из одинаковых светильников.

Осветительная панель – даст много света, поэтому может использоваться в ванных комнатах большой площади. Как правило, такое помещение может выполнять несколько функций, здесь могут быть расположены зоны для хранения или сушилки для вещей.

В качестве источника освещения в конструкции накладного точечного светильника может быть использованы LED и светодиодные лампы. Кроме того, и их количество тоже различается. Это важный параметр, от которого будет зависеть срок эксплуатации вашего светильника и качество освещения.

Современные модели накладных светильников отличаются самыми необычными дизайнерскими и решениями. Это даёт возможность выбрать светильник в ванную, идеально подходящее цветовой гамме и интерьеру вашей ванной комнаты. Что особенно важно в том случае, если необходимо выбрать группу светильников для подсветки зеркал или просто в качестве дополнительного источника света.