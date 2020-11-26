Где применяются мембранные насосы

Мембранные насосы используется для перекачивания различных видов жидкости с разной агрессивностью и вязкостью. Они отличаются от прочих типов насосов тем, что не имеют двигателя. Широкое применение получили в пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, лакокрасочной и некоторых других отраслях промышленности.
К разновидностям мембранных насосов можно отнести: мембранные вакуумные насосы, ручной мембранный насос, самовсасывающие мембранные насосы, мембранный поршневой насос.
Область применения достаточно широка, использование мембранного насоса нашло свое применение в следующих отраслях: медицинской, фармацевтической, нефтеперерабатывающей, сельскохозяйственной, лакокрасочной, химической и других сферах.
Характеристики
Пневматический мембранный насос — это объемный насос, который изменяет объем за счет возвратно-поступательной деформации диафрагмы. Принцип его работы аналогичен плунжерному насосу. Благодаря принципу работы пневматического диафрагменного насоса, пневматический диафрагменный насос имеет следующие особенности:
- Насос не будет перегреваться: сжатый воздух действует как источник энергии и является процессом расширения и поглощения тепла во время выпуска. Когда пневматический насос работает, температура снижается, и вредный газ не выделяется.
- Отсутствие искры: пневматические диафрагменные насосы не потребляют электроэнергию и предотвращают образование статических искр после заземления.
- Жидкости, которые могут содержать гранулы: из-за объемной работы, а входное отверстие представляет собой шаровой клапан, его нелегко заблокировать.
- Чрезвычайно низкое усилие сдвига материала: как втягивать во время работы, как выплевывать его, чтобы перемешивание материала было минимальным, и он был пригоден для транспортировки нестабильных веществ.
- Скорость потока можно регулировать. На выходе материала может быть установлен дроссельный клапан для регулирования потока.
- Функция самовсасывания.
- Его можно использовать без опасности.