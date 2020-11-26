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Где применяются мембранные насосы

Ноя 26, 2020В миреКомментарии к записи Где применяются мембранные насосы отключены

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Мембранные насосы используется для перекачивания различных видов жидкости с разной агрессивностью и вязкостью. Они отличаются от прочих типов насосов тем, что не имеют двигателя. Широкое применение получили в пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, лакокрасочной и некоторых других отраслях промышленности.

К разновидностям мембранных насосов можно отнести: мембранные вакуумные насосы, ручной мембранный насос, самовсасывающие мембранные насосы, мембранный поршневой насос.

Область применения достаточно широка, использование мембранного насоса нашло свое применение в следующих отраслях: медицинской, фармацевтической, нефтеперерабатывающей, сельскохозяйственной, лакокрасочной, химической и других сферах.

Характеристики

Пневматический мембранный насос — это объемный насос, который изменяет объем за счет возвратно-поступательной деформации диафрагмы. Принцип его работы аналогичен плунжерному насосу. Благодаря принципу работы пневматического диафрагменного насоса, пневматический диафрагменный насос имеет следующие особенности:

  1. Насос не будет перегреваться: сжатый воздух действует как источник энергии и является процессом расширения и поглощения тепла во время выпуска. Когда пневматический насос работает, температура снижается, и вредный газ не выделяется.
  2. Отсутствие искры: пневматические диафрагменные насосы не потребляют электроэнергию и предотвращают образование статических искр после заземления.
  3. Жидкости, которые могут содержать гранулы: из-за объемной работы, а входное отверстие представляет собой шаровой клапан, его нелегко заблокировать.
  4. Чрезвычайно низкое усилие сдвига материала: как втягивать во время работы, как выплевывать его, чтобы перемешивание материала было минимальным, и он был пригоден для транспортировки нестабильных веществ.
  5. Скорость потока можно регулировать. На выходе материала может быть установлен дроссельный клапан для регулирования потока.
  6. Функция самовсасывания.
  7. Его можно использовать без опасности.

 

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