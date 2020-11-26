Путь в светлое будущее по стопам опытного трейдера

На Форекс рынке существует десятки разных стратегий торговли и каждый выбирает то, что ему лично по душе и в чём он делает большие успехи. Кто-то скальпирует, кто-то купил робота и ничего не делает, а кто-то просто копирует сделки успешных игроков. О последнем методе трейдинга и пойдет речь. Если вы новичок и только пришли в эту сферу, то как и везде, чтобы стать лучшим, надо играть в высшей лиге и следить за профессионалами. В трейдинге принцип схож, существуют лидерские счета, с которых и происходит копирование сделок. На сегодняшний день, стало очень много сервисов, которые предоставляют возможность копировать чужие сделки.

Какие есть преимущества у такого метода торговли?

Сервис, который даёт возможность копировать сделки, подстраивается под вас. То есть вы можете выбирать условия, которые вас больше всего будут интересовать и в соответствии с ними, будет выбрана подходящая торговая стратегия.

Прежде чем слепо начинать копировать сделки, вы можете отследить то, насколько хорошо торгует лидер. То есть, вы видите результат, которого человек достиг. Если же вы купите торгового робота, то такой статистики вам не предоставят. Также, вы узнаете всё о том, какие инструменты нужно использовать в торговле, увидите список всех сделок и их длительность. Исходя из полученной информации, можно выбирать торговую стратегию и лидера.

При копировании сделок, вы доверяетесь более опытному игроку и у вас меньше страх за свои деньги. Вы научитесь правильно поступать в разных ситуациях и правильно обрабатывать сигналы.

Копируя чужие сделки, вы также можете вмешаться в этот процесс и вести параллельную торговлю или совершать разные действия уже с открытыми сделками.

Где доступен копитрейдинг?

Один из брокеров, который предоставляет возможность копирования сделок – это RoboForex. Для того чтобы начать копитрейдинг, вы должны открыть один из 5 видов счетов на платформе CopyFX. Подробнее про брокера и инвестиционные инструменты можете почитать в обзоре на сайте broker-foreks.ru. Стоит помнить, что если у вас разные типы счетов с лидером, то прибыль и др. моменты могут отличаться.

Forex4You – ещё один популярный брокер, который предоставляет возможность копирования сделок. Для этого у них есть специальное ответвление Share4You. При выборе наставника, вы можете посмотреть рискованность сделок, которые совершает трейдер. Также, вы сможете увидеть уровень его доходности и другие параметры.

Копирование – это хороший способ научиться понимать рынок изнутри. Отслеживая действия профессионалов в разных ситуациях, вы и сами потихоньку будете учиться разным фишкам. Главное помнить, что к любому способу торговли нужно подходить с умом.