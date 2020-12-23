Один з найбільш поширених в світі матеріалів для покрівлі — це глиняна черепиця. Її якості і властивості повністю підходять під вимоги, яким повинна відповідати надійна, естетична, довговічна дах. У Російській Федерації це універсальний покрівельний вид також викликає інтерес. В останні десять років, він, можна сказати, переживає тут власне нове народження. А если вам нужна качественная кровля выбирайте ее всегда в магазине https://mariupol.kub.in.ua/krovelnye-materialy/metallocherepica/

Покрівля з черепиці випускається в різних варіантах: пазова стрічкова, плоска стрічкова, штампована, конькова. Накладено черепиця на каркас. При її будівництві слід врахувати розмір черепиці, щоб вона точно розташовувалася на кроквяні системи.

Лягає штампована черепиця в 1 шар. Починати слід з карниза, кладучи листи внахлест на ширину паза. До каркасу ряд черепиці фіксується за допомогою дроту, яку пропускають в пази поперек черепиці та обмотують навколо цвяхів, вбитих в обрешітку. Така підв’язка робиться через ряд, т. Е. Фіксується кожен непарний. Нахлест робиться на ширину поперечного паза черепиці. З боку горищного поверху все стики матеріалу замазуються вапнякових-глиняним розчином. До речі буде не зайвим дізнатися якомога більше про штучний мармур його в більшості випадків застосовують при обробці будинків. Плоска стрічкова черепиця лягає від низу до верху, що знаходяться знизу ряди перекриваються верхніми.

За допомогою кляммеров або цвяхів до каркасу закріплюють кожну черепицю. У нижньому ряду фіксується кожна плитка, в верхньому — можна кріпити через одну, якщо ухил покрівлі не великий. Пазова стрічкова черепиця лягає як і штампована, з нахлестом між рядами 7 см. Коник ховається спеціальної коньковой черепицею. Її прив’язі до цвяха, вбитого в брусок. Всі щілини на черепиці замазують розчином з використанням цементу.

Основні переваги даху з кахельної і цементно-піщаної черепиці

Компанія Garden House застосовує при будівництві дерев’яних клеєних брусових будинків натуральну черепицю концерну з Німеччини BRAAS. Його фахівці більше чотирьох десятиліть щільно співпрацюють з досвідченими архітекторами, будівельниками, дизайнерами і покрівельниками. Вузьке взаємне дію з професіоналами великого рівня допомогло створити матеріал для покрівель з чудовими характеристиками.