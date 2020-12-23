На даний момент, кожен день стає популярною фасадне утеплення, дахів, підлог. І стосується це в рівній мірі, як приватних, так і багатоквартирних домоволодінь. Професійний монтаж матеріалу для теплоізоляції, дає можливість значно скоротити витрати на теплові носії, заощадити на ремонтних роботах, в наслідок обмерзання стін і зробити житло набагато красивіше, а умови проживання — зручними. А купити якісний пінопласт для утеплення можна в магазині за посиланням https://kremenchug.kub.in.ua/uteplitel/penoplast/.

Серед великого ряду утеплювачів, мабуть, дуже активно застосовується — пінополістирол. Даний матеріал володіє масою важливих переваг, чудово збалансований по співвідношенню «ціна — якість» і завдяки цьому, є одним з найбільш популярних матеріалів для утеплення на будівельному ринку. Чим власне він цікавий і як вибрати правильно даний товар, пропоную розібратися разом.

Уже з назви, ясно, що даний матеріал виготовляється з полістиролу, іноді — з сополімерів стиролу. Метод виробництва: наповнення газом спеціально підготовленої полімерної маси. В подальшому цю масу гріють за допомогою гарячої пари, в наслідок чого, вона неодноразово збільшується в об’ємі. В цей час сировина поміщають в приготовлену для виробництва матеріалу, форму і в ній відбувається спікання гранул, потроху заповнюють всю територію форми, між собою.

Для насичення може застосовуватися мережевий газ, який має особливість розчинятися в Стиролі, а якщо йдеться про виробництво вогнестійкого пінополістиролу, то тут використовується вуглекислий газ, який горіння не підтримує. Окремо можна відзначити технологію виготовлення полістиролу без використання газів — за допомогою вакууму.

Спіненого пластику матеріал досить древній і вперше він був виконаний ще в тридцятих роках минулого століття, у Франції. Його характеристики підійшли для більшості потреб того часу, завдяки цьому вже через п’ятнадцять років — у другій половині 30-их років ХХ століття, в країнах Європи настав промислове виготовлення пінополістиролу. Природно, сучасні заводи мають поліпшеним устаткуванням і дуже важливою сировиною, втім, сенс методики не змінилася і відповідає джерелу.

Умови використання

Матерiал — практично, з себе представляє цілу групу матеріалів, який в побуті називається просто «пінополістирол». Вони представлені в різних різновидах, що виділяються дисперсностью, щільністю і газонасиченості. Властивості у них фактично однакові.

Панелі зі спіненого полістиролу широко використовуються для транспортування різних тендітних товарів, утеплення різних об’єктів. Єдине головна умова, яке коштуватиме врахувати, підбираючи у вигляді термоізолятора власне пінополістирол — він не підходить для об’єктів, що володіють високою температурою. Це обов’язковий фактор, оскільки, під дією високих температур пінополістирол має особливість просто руйнуватися.

В іншому ж — пінополістирол відмінно показав себе в різних умовах погоди — при температурних перепадах, вплив ультрафіолетового випромінювання і так далі. Варто ще сказати що, в цьому утеплювач не розмножуються бактерії, він не піддається появі грибка, цвілі і так далі. Втім, що стосується гризунів і птахів, то тут якраз, спіненого пластику вважається зручним і теплим варіантом пристрою нір для житла. Уникнути небажаних гостей можна, якщо тут же закрити утеплюючий шар зовнішньої облицюванням фасаду.

Пінополістирол не токсичний, а це означає, повністю безпечний для людського здоров’я і зовнішнього середовища.