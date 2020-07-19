Основные достоинства домов из клееного бруса

Клееная древесина демонстрирует лучшие механическая свойства и устойчивость к биологическим факторам. Клееная древесина отличается высокой стабильностью по сравнению с цельной древесиной.

Клееный брус – современный, актуальный для загородного строительства материал. Он имеет все те преимущества, которые есть у профилированного бруса. Дома из бруса под ключ от компании Lumi Polar – считаются элитными, поскольку показывают высокий статус владельца.

Преимущества деревянного дома из клееного бруса:

Экологически чистый, обладает уникальным микроклиматом;

В зимние периоды наблюдается приятное тепло, а летом тепло нежной прохлады.

Дом помогает сократить расходы, связанные с отоплением и кондиционированием воздуха.

Конструкции из клееного бруса особенно долговечны. Древесина производится в соответствии со стандартом. Благодаря этому дается гарантия в том, что она будет работать там, где требуется полная стабильность размеров и особые параметры прочности.

Клееный брус сохраняет красоту естественного материала. Превосходные свойства древесины являются результатом, среди прочего, с правильным выбором сырья.

Современная промышленность производит 3 вида пиломатериалов:

цельный брус;

профилированный брус;

клееный брус.

Клееный брус

Технология изготовления клееных деревянных балок более сложна. Этот материал состоит из высушенного и предварительно отобранного бруса одинаковой или разной толщины, склеенного между собой, без дефектов, влияющих на прочность конструкции. Кроме того, отдельные меньшие части соединяются так, что волокна каждой части ориентированы в противоположном направлении. Именно эта техника склеивания позволяет избежать скручивания материала во время работы.

Пока клей высыхает, детали помещаются в пресс. Затем детали получают окончательный вид и размер путем фрезерования. Материал также можно обработать антисептиками и антипиренами.

Преимущества клееного бруса:

материал имеет очень точную геометрическую форму даже в течение длительного срока службы;

значительно упрощает монтаж;

минимальное усадку материала;

устойчивость к грибкам и плесени, насекомым;

материал не изменяется со временем;

могут быть сохранены за счет внутренней и внешней отделки.

Строительные клееные материалы для строительных конструкций используются сравнительно недавно. Но они уже доказали свою долговечность. Клееный брус имеет малый вес и является надежным материалом. Благодаря низкой теплопроводности клееный брус не деформируется во время пожара.