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Основные достоинства домов из клееного бруса

Июл 19, 2020СтроительствоКомментарии к записи Основные достоинства домов из клееного бруса отключены

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Клееная древесина демонстрирует лучшие механическая свойства и устойчивость к биологическим факторам. Клееная древесина отличается высокой стабильностью по сравнению с цельной древесиной.

Клееный брус – современный, актуальный для загородного строительства материал. Он имеет все те преимущества, которые есть у профилированного бруса. Дома из бруса под ключ от компании Lumi Polar – считаются элитными, поскольку показывают высокий статус владельца.

Преимущества деревянного дома из клееного бруса:

  • Экологически чистый, обладает уникальным микроклиматом;
  • В зимние периоды наблюдается приятное тепло, а летом тепло нежной прохлады.
  • Дом помогает сократить расходы, связанные с отоплением и кондиционированием воздуха.

Конструкции из клееного бруса особенно долговечны. Древесина производится в соответствии со стандартом. Благодаря этому дается гарантия в том, что она будет работать там, где требуется полная стабильность размеров и особые параметры прочности.

Клееный брус сохраняет красоту естественного материала. Превосходные свойства древесины являются результатом, среди прочего, с правильным выбором сырья.

Современная промышленность производит 3 вида пиломатериалов:

  • цельный брус;
  • профилированный брус;
  • клееный брус.

Клееный брус

Технология изготовления клееных деревянных балок более сложна. Этот материал состоит из высушенного и предварительно отобранного бруса одинаковой или разной толщины, склеенного между собой, без дефектов, влияющих на прочность конструкции. Кроме того, отдельные меньшие части соединяются так, что волокна каждой части ориентированы в противоположном направлении. Именно эта техника склеивания позволяет избежать скручивания материала во время работы.

Пока клей высыхает, детали помещаются в пресс. Затем детали получают окончательный вид и размер путем фрезерования. Материал также можно обработать антисептиками и антипиренами.

Преимущества клееного бруса:

  • материал имеет очень точную геометрическую форму даже в течение длительного срока службы;
  • значительно упрощает монтаж;
  • минимальное усадку материала;
  • устойчивость к грибкам и плесени, насекомым;
  • материал не изменяется со временем;
  • могут быть сохранены за счет внутренней и внешней отделки.

Строительные клееные материалы для строительных конструкций используются сравнительно недавно. Но они уже доказали свою долговечность. Клееный брус имеет малый вес и является надежным материалом. Благодаря низкой теплопроводности клееный брус не деформируется во время пожара.

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