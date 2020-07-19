Основные достоинства домов из клееного бруса

Клееная древесина демонстрирует лучшие механическая свойства и устойчивость к биологическим факторам. Клееная древесина отличается высокой стабильностью по сравнению с цельной древесиной.
Клееный брус – современный, актуальный для загородного строительства материал. Он имеет все те преимущества, которые есть у профилированного бруса. Дома из бруса под ключ от компании Lumi Polar – считаются элитными, поскольку показывают высокий статус владельца.
Преимущества деревянного дома из клееного бруса:
- Экологически чистый, обладает уникальным микроклиматом;
- В зимние периоды наблюдается приятное тепло, а летом тепло нежной прохлады.
- Дом помогает сократить расходы, связанные с отоплением и кондиционированием воздуха.
Конструкции из клееного бруса особенно долговечны. Древесина производится в соответствии со стандартом. Благодаря этому дается гарантия в том, что она будет работать там, где требуется полная стабильность размеров и особые параметры прочности.
Клееный брус сохраняет красоту естественного материала. Превосходные свойства древесины являются результатом, среди прочего, с правильным выбором сырья.
Современная промышленность производит 3 вида пиломатериалов:
- цельный брус;
- профилированный брус;
- клееный брус.
Клееный брус
Технология изготовления клееных деревянных балок более сложна. Этот материал состоит из высушенного и предварительно отобранного бруса одинаковой или разной толщины, склеенного между собой, без дефектов, влияющих на прочность конструкции. Кроме того, отдельные меньшие части соединяются так, что волокна каждой части ориентированы в противоположном направлении. Именно эта техника склеивания позволяет избежать скручивания материала во время работы.
Пока клей высыхает, детали помещаются в пресс. Затем детали получают окончательный вид и размер путем фрезерования. Материал также можно обработать антисептиками и антипиренами.
Преимущества клееного бруса:
- материал имеет очень точную геометрическую форму даже в течение длительного срока службы;
- значительно упрощает монтаж;
- минимальное усадку материала;
- устойчивость к грибкам и плесени, насекомым;
- материал не изменяется со временем;
- могут быть сохранены за счет внутренней и внешней отделки.
Строительные клееные материалы для строительных конструкций используются сравнительно недавно. Но они уже доказали свою долговечность. Клееный брус имеет малый вес и является надежным материалом. Благодаря низкой теплопроводности клееный брус не деформируется во время пожара.