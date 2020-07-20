Где купить дешевое пиво оптом?

Для владельцев кафе, пабов и пивных магазинов один из самых актуальных вопросов — где купить оптом качественное и дешевое пиво? Ценовая политика, ассортимент и качество хмельного напитка непосредственно влияют на успех таких заведений, поэтому выбор хорошего поставщика — важная задача.

Заказывать пиво можно как непосредственно у производителей, так и у дистрибьюторов. Сотрудничество с пивоварнями и пивзаводами имеет следующие преимущества:

низкие цены, которые объясняются отсутствием переплаты посредникам (при условии, что компания не специализируется на производстве премиальных или крафтовых сортов);

возможность оперативно получать любую информацию о продукции;

заинтересованность небольших пивоварен в каждом оптовом покупателе, возможность индивидуальных скидок, специальных предложений.

При этом производители не всегда работают с мелким оптом, могут быть не заинтересованы в поставках в удаленные населенные пункты. Небольшие пивоварни часто испытывают проблемы с логистикой, не могут обеспечить бесплатную доставку. Дешевое пиво оптом можно купить и у дистрибьютора, для этого нужно выбирать компанию с минимальной наценкой и прозрачными условиями сотрудничества.

Выбирая, где заказать оптом разливное дешевое пиво, необходимо учитывать следующие критерии: