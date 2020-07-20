Где купить дешевое пиво оптом?

Для владельцев кафе, пабов и пивных магазинов один из самых актуальных вопросов — где купить оптом качественное и дешевое пиво? Ценовая политика, ассортимент и качество хмельного напитка непосредственно влияют на успех таких заведений, поэтому выбор хорошего поставщика — важная задача.
Заказывать пиво можно как непосредственно у производителей, так и у дистрибьюторов. Сотрудничество с пивоварнями и пивзаводами имеет следующие преимущества:
- низкие цены, которые объясняются отсутствием переплаты посредникам (при условии, что компания не специализируется на производстве премиальных или крафтовых сортов);
- возможность оперативно получать любую информацию о продукции;
- заинтересованность небольших пивоварен в каждом оптовом покупателе, возможность индивидуальных скидок, специальных предложений.
При этом производители не всегда работают с мелким оптом, могут быть не заинтересованы в поставках в удаленные населенные пункты. Небольшие пивоварни часто испытывают проблемы с логистикой, не могут обеспечить бесплатную доставку. Дешевое пиво оптом можно купить и у дистрибьютора, для этого нужно выбирать компанию с минимальной наценкой и прозрачными условиями сотрудничества.
Выбирая, где заказать оптом разливное дешевое пиво, необходимо учитывать следующие критерии:
- Территориальное расположение компании. Хмельная продукция, особенно непастеризованная, требует строгого соблюдения условий хранения и транспортировки. Каждый лишний час в дороге повышает риск преждевременной порчи партии. Кроме того, расположенные в непосредственной близости от вашего магазина или кафе склады пивзавода — это гарантия оперативных поставок.
- Ценовая политика. Купив оптом дешевое пиво вы сможете привлечь клиентов доступной ценой и выделиться среди конкурентов. При этом стоит уточнить у поставщика как часто меняются цены и когда именно вас будут ставить в известность об этом. Подорожание товара по факту, о котором вы узнаете с поставкой — неприятный сюрприз, способный лишить вас прогнозируемой прибыли.
- Наличие сертификатов качества, конкретные условия возвратов. Это избавит вас от риска покупки некачественного или просроченного товара. Кроме того, сертификаты может затребовать клиент, чтобы убедиться в качестве напитка.
- Ассортимент. Лучше не сотрудничать с несколькими поставщиками, а иметь дело с одним, способным закрыть ваши запросы. Нужно стараться не слишком пересекаться по ассортименту с конкурентами. Также важно периодическое обновление ассортимента, которое позволит порадовать постоянных покупателей новинками.
- Предоставление и обслуживание оборудования. Это позволит не только купить дешевые сорта пива оптом, но и сразу начать торговлю, не тратя время на поиски оборудования.