Чтобы получить удовольствие блаженным ночным сном в лесной глуши, вам нужно будет подходящее обмундирование. Это происходит с подбора правильного спального мешка. Хорошая новость для автомобильного кемпинга состоит в том, что вам не надо волноваться о весе или необходимости помещать сумку в рюкзак, по этой причине вы можете идти настолько прекрасно или вместительно, насколько захотите. А если хотите купить спальный мешок, переходите на сайт thenorthface.ru.

В чем разница между походным спальником и походным спальником? В общем, походные сумки рекомендуют много места для передвижения, тогда как рюкзаки легкие и комфортные. Если вы будете применять одну сумку для двоих занятий, подберите стиль похода, так как вам необходимо, чтобы она была легкой, если вы планируете носить ее в рюкзаке. Прочтите статью «Как подобрать спальные мешки для походов», чтобы узнать как можно больше о сумках для бэккантри.

Понимание режима температур спального мешка

Поскольку вы можете всегда расстегнуть сумку, которая кажется чрезмерно тёплой, вам необходимо выбирать спальный мешок с более невысокой температурой, чем самая маленькая температура ночью, которую вы ожидаете там, где вы запланировали разбить лагерь. Если вы готовитесь применять сумку в холодные месяцы года, внимание свое обратите на сумки, которые держат более невысокие температуры:

С учетом всего сказанного помните, что рейтинги температуры, которые базируются на «среднем спящем», как правило дают возможность сопоставлять сумки между собой. На то, как вы действительно станете себя ощущать на улице, оказывает влияние целый много прочих факторов: ваш спальный ковер, то, что вы носите во время сна, влажность и ветер, ваш метаболизм и многое иное.

Выбор формы спального мешка

В основном, путешественникам необходимы сумки, в которых много места, чтобы их можно было растянуть и переворачивать, по этой причине многие походные сумки имеют простой прямоугольный дизайн. Тяжело предсказать, достаточно ли вместительная сумка, если не застегивать молнию внутри нее. Итак, хорошо пойти в магазин REI, чтобы «померять» различные сумки, чтобы увидеть, какие стили сумок кажутся вам самыми комфортными. Спальные мешки бывают трех ключевых форм:

С прямыми углами: в таких сумках много места для вытягивания ног и рук; некоторые можно полностью распаковать и применять как одеяло.

Полупрямоугольная: также популярная как «модифицированная мумие» или «бочонок», это обозначение охватывает много форм, любая из которых предлагает компромисс между теплотой и вместительностью.

Мумия: Для того, чтобы увеличить тепло и сделать меньше вес, такой стиль сумки имеет плотную посадку — вы переворачиваетесь одновременно с сумкой, а не внутри нее.

Двойные сумки: сумки для двух — хороший выбор для пар, планирующих спать вместе. Иной вариант — подобрать с прямыми углами сумки, которые можно застегивать на молнию. Сумки обязаны быть одной модели и одной марки. Несколько сумок также можно застегнуть на молнию, если один человек подберет правую, а другой левую.

Детские спальные мешки: это просто намного короткие, меньшие и более недорогие варианты спальных мешков для взрослых.