Ремонт винтового компрессора

Любые винтообразные детали, которые могут похвастаться непревзойденной надежностью, на протяжении определенного времени теряют собственные качества, подвержены изнашиванию и, в конечном счете, ломаются. Касательно к роторным компрессорам наиболее распространенные проблемы связаны с износом уплотнительных колец и сальников, что приводит к течи масла. А если вас интересуют немецкие компрессоры, переходите на сайт air-part.ru. Немецкие компрессоры используемые в промышленности в себе сочетают высокое качество сборки и надежность в работе. Данные устройства подачи сжатого воздуха служат долгое время, работают стабильно и обещают стабильное давление, без перепадов.

Его маленькое остаточное кол-во обязательно приведёт к недостаточному воздушному охлаждению, и еще слабой смазке подшипников. Малоэффективная смазка роторов, как и перетечки воздуха между виточками ключевых сжимающих элементов, со своей стороны, существенно сделают меньше продуктивность роторного компрессора.

Из-за высокого износа подшипников может нарушиться соосность винтов, изменятся зазоры. Как следствие, падение КПД либо выход из строя винтовой пары. Это все выполнит ремонт роторного компрессора неизбежным, а потому как любая неисправность аналогичного агрегата считается следствием другой, и еще будет причиной третьей поломки, идеальным вариантом будет комплексный ремонт винтовых пар.

Он будет включать замену всех уплотнительных колец и сальников, и еще замену полностью всех подшипников. После потребуется выполнить установку оптимальных щелей и проверить соосность роторов. Дальше производится установка щелей, которая производится в конкретном диапазоне значений, гарантирующем большой коэффициэнт полезного действия.

Слишком уменьшенные торцевые зазоры проявятся большой проблемой при нагреве роторов и дальнейшем расширении металла: ротор с корпусом могут столкнуться. При высокой частоты вращения через мало времени случится сварка металла, что автоматично приводит к финальной неполадке винтовой пары. Если же зазоры превышают значения заданного диапазона, КПД нагнетателя воздуха существенно уменьшится из-за перетечек воздушно-масляной смеси.

