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Оборудование для производства полимерных изделий

Дек 28, 2018В миреКомментарии к записи Оборудование для производства полимерных изделий отключены

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Так всеми нами любимое в раннем возрасте занятие – лепка куличей из мокрого песка и даже строительство из него целых мегаполисов – оказывается вполне популярным и в совершолетней жизни. Кстати, купить оборудование можно на сайте http://promtrade.net/. Строения, разумеется, из данного материала не построишь, но вот делать из полимерпесчаной смеси целый спектр самой многообразной продукции можно вполне.

Для получения необходимого композита всего-то и нужно: перемешать песок с полимерным материалом и добавить в данный раствор подходящий цветовой пигмент. А дальше из данной смеси создавайте: кровельные, строительные, облицовочные и другие компоненты обустройства. К коим относятся черепица, люки канализаций, тротуарная и отделочная плитки, тротуарная плитка, бордюры, лотки, стоки для отвода воды и ещё много прочих изделий довольно разных цветов и форм.

На чем работать?

Для организации данного бизнеса вовсе не требуется наличие трудной и большой техники. Ключевой набор полимерпесчаного оборудования в себя включает 3 машины: радиальную дробилку, плавильно-нагревательный аппарат (экструдер) и формовочный пресс. Дополнительно, естественно, потребуются пресс-формы, а еще вспомогательные установки: шнековые и ленточные транспортеры, системы подачи и дозирования смеси, маслостанции и, наконец, столы для вылеживания продукции которая готова.
О второстепенной технике говорить не будем, так как это универсальное оборудование и с его выбором проблем не будет. А вот ключевым машинам внимание выделить стоит.

Самое первое думаем о покупке измельчителя пластика. Прекраснее всего взять радиальную дробилку. Это даст возможность существенно сэкономить на сырье, так как стоимость готового полимерного материала намного выше дробленых б/у отходов. А измельчитель может перерабатывать полностью все: банки, бутылки, канистры, пленки и т. д. Необходимо лишь отыскать поставщика этого мусора (не сами же будете собирать).

Дальше подбираем экструдер. Задача плавильной установки – в разогреве и смешивании всех элементов в единую массу до консистенции тугого теста. Продуктивность данных машин достигает 1000 кг/ч, благодаря этому брать необходимо прибор в соответствии с вашими потребностью.

Ну и последняя машина в производственной цепочке – пресс формовочный. В нашем случае он обязан быть сильно не менее 100 тонн и с изменяемым размером стола для работы. Последний фактор нужен для установки разных пресс-форм (бордюрных, черепичных и др.). К слову, на их цене не нужно экономить. дело в том, что только хорошие формы, сделанные из легированных сталей с термозакалкой, как правило прослужат долго и выдержать до 5 миллионов формовок.

Не взирая на легкость эксплуатации полимерпесчаного оборудования, поручить его пуско-наладку всё-же лучше специалистам. Поставщики этой техники не только настроят производство, сделают техническую привязку к иному оборудованию цеха и проведут пробное изготовление продукции, но и расскажут вашему персоналу о всех тонкостях работы на данных машинах.

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