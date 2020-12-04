Как выбрать детского стоматолога

Хотя вам может не нравиться ходить к стоматологу, планирование регулярных посещений является ключевым аспектом поддержания хорошего здоровья полости рта и зубов. Как дантист, я знаю, что есть несколько факторов, которые могут улучшить ваше общее впечатление от стоматологического кабинета, и найти дантиста, который вам нравится и которому вы доверяете, возможно, является самым важным. А если вас интересует детский стоматолог, переходите на сайт zdravushka37.ru.

Это особенно актуально для детей, которые в детстве могут страдать от стоматологического беспокойства и нуждаются в детском стоматологе, который может успокоить их страхи.

Не знаете, как найти лучшего детского стоматолога для вашего ребенка?

Благодаря этой информации, наряду с небольшим исследованием стоматологов в вашем районе, а также последовательным положительным подтверждением, ваш ребенок может начать с нетерпением ждать его визитов к стоматологу!

В чем разница между детской и взрослой стоматологией?

Все стоматологи — врачи по гигиене полости рта. Однако детские стоматологи получают специализацию по детской стоматологии, пройдя дополнительно 2–3 года обучения сверх стандартной степени бакалавра и четырех лет стоматологической школы, необходимой для всех стоматологов.

Это дополнительное обучение сосредоточено на развитии ребенка и стоматологических потребностях младенцев и детей, что отличает детских стоматологов от их коллег, которые принимают только взрослых пациентов.

Некоторые из конкретных направлений детской стоматологии включают:

Профилактический и инвазивный уход за полостью рта у детей: детские стоматологи узнают, как распознать выталкивание языка, узлы языка, кариес зубов из бутылочки, гипоплазию эмали и другие состояния, которые возникают только у детей.

Проблемы развития и роста, связанные с ртом, челюстью, лицом и головой: молочные зубы сильно отличаются от зубов взрослых, и детские стоматологи должны научиться справляться с различными типами прорезывания и многими этапами развития полости рта, которые возникают у младенцев, малышей и детей двигаться через.

Лечение детей под наркозом и седацией с помощью стоматологической седации. Хороший детский стоматолог подчеркнет важность дыхания через нос (в отличие от дыхания через рот). Освоение этой ключевой функции не только улучшит впечатления ребенка от посещения стоматолога, но также улучшит сон и общее состояние здоровья.

Лечение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с особыми потребностями, включая акцент на детской психологии: детям с особыми потребностями требуется особая стоматологическая помощь, и детский стоматолог может работать с родителями, чтобы гарантировать, что их ребенок закладывает надлежащую основу для долгосрочного здоровья полости рта и зубов.

Детская стоматология специализируется на лечении младенцев на начальных этапах формирования зубов и в подростковом возрасте. Когда подростку исполняется 18 лет, детский стоматолог должен направить пациента к общей стоматологической практике.