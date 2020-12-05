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Нужен ли противопролежневый матрас дома?

Дек 05, 2020В миреКомментарии к записи Нужен ли противопролежневый матрас дома? отключены

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Противопролежневый матрас приносит очень немало пользы, впрочем его применение в бытовых условиях не считается столь важным. Важная задача лежит в том, что противопролежневый матрас полезен если дома ухаживают за человеком периода после операции, которому нужно оставаться в спокойном состоянии и в лежачем положении продолжительную часть времени. Какая польза противопролежневого матраса

Пролежни — серьезное заболевание, которое за собой влечет омертвение мягких тканей тела, поскольку человек будет в лежачем состоянии. Долгое состояние в этом положении вызывает давление на мягкие ткани и нарушение кровообращения. Иногда квалифицированные доктора не берутся за помощь пациента из-за пролежней, когда даже не позволяется какой-нибудь массаж.

Конечно, устранить возникновение пролежней можно, купив противопролежневый матрас, который может пригодиться в любое время. Матрас состоит из пустых камер, надувающихся с помощью нагнетателя воздуха. Подобным образом, вес тела пациента перераспределяется с одной части тела на иную.

Есть несколько видов противопролежневых матрасов: ячеистые и трубчатые. Ячеистые годятся для предупреждения лежачих больных, трубчатые – для лечения уже развивающихся пролежней.

С другой стороны, противопролежневый матрас нужен дома и тем людям, которые работают за ноутбуками на диване или весь день читают в положении лежа. Приобретая матрас, стоит обратить собственное внимание на кол-во шума, который может производить нагнетатель воздуха, на материал изготовления, и также для какого веса он рассчитывается. Перед применением поверхность нужно спасти от ненужных деталей и мусора, а нагнетатель воздуха держать подальше от головы, чтобы ненужные звуки не отвлекали.

Имея такой матрас дома, можно быть совершенно спокойным, что в нужный момент человек сможет ощущать себя уютнее и скорее выздороветь.

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