Фитнес браслет: ежедневно 10 000 шагов к здоровью

Fitbit и остальные фитнес-трекеры ставят цель — повседневно делать как минимум 10 000 шагов. Но насколько важно такое требование для тех, кто пытается вести активный жизненный образ?

В вечернее время ты делаешь следующий шаг — и чувствуешь приятную вибрацию на запястье. Поздравляем! Ты достигла цели.

Рынок портативных приборов, следящих за физическим состоянием, — фитнес-трекеров — это крупный бизнес. Если в 2016 году подобных гаджетов выработали 17 млн 700 тыс, то предсказуемая цифра на текущий год – 40 млн. 700 тыс. По данным исследовательской фирмы IDC, к 2019 году во всем мире кол-во фитнес-приборов, которые можно носить на запястье, как часы, будет составлять более 100 млн.

Fitness Tracker Fitbit

Треть всех данных устройств в настоящий момент создает Fitbit, еще 4% — ее соперник Jawbone. Их фабричные настройки ставят собственному хозяину рейку повседневно проходить 10 000 шагов, или около восьми километров.

«Если ты бегаешь три раза на протяжении недели, то 10 000 шагов в день не смогут ощутимо увеличить твой тонус», — уверена Лаура Уильямс, специалист по диетологии и фитнесу.

Трекер Misfit Shine ставит пользователю задачу заработать 1000 очков, что будет примерно 10 000 шагов. Фитнес-программа Argus фирмы Azumio для айфон даёт пользователю возможность подобрать каждодневную цель между восемью и десятью тысячами шагов.

Откуда берется это волшебное число?

«Считается, что идея о 10 000 шагов начало берет в стране восходящего солнца начала 1960-х годов, когда страна готовилась к Олимпиаде в Токио», — говорит Катрин Тюдор-Лок, профессор при Пеннингтонськом биомедицинском исследовательском центре в Государственном университете Луизианы.

«Тогда все японское общество заразилось олимпийской лихорадкой и шагомеры стали модой. Одна компания выпустила прибор с названием МАНПО-кей, что означает «датчик 10 000 шагов. Это был рекламный слоган, как» Just Do It » в Nike, однако он отыскал отклик среди людей».

С тех по всему миру распространилась идея про то, что 10 000 шагов — это цель для повседневных тренировок. Государственные органы разных стран публиковали свои выводы на данную тему, цифры в которых не особенно отличались от выставленной рейки.

К примеру, японский министр здравоохранения, труда и благосостояния рекомендует «повседневно проходить от восьми до десяти тысяч шагов». Английский Государственный форум по вопросам ожирения говорит, что человек, который повседневно проходит от семи до десяти тысяч шагов может именоваться «сдержанно активным».

Может показаться, что такая каждодневная цель появилась относительно произвольно. Еще одна программа для iOS с названием Human, поощряет пользователей повседневно активно двигаться в течение 30 минут. Но совет проходить повседневно 10 000 шагов таки имеет под собой научную основу.