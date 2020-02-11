Морские контейнерные перевозки — это не дорогой и фактически многофункциональный, а поэтому и популярный способ перевозок груза. А если вас интересует доставка морем, переходите на сайт https://m3cargo.com/ru/opytnym-zakazchikam/dostavka-morem-v-ukrainu/. Доставка грузов по воде всегда отличалась намного меньшей стоимостью для заказчика если сравнивать с наземными и воздушными перевозками. А использование контейнеров даёт ряд дополнительных положительных качеств, посредством которых многие грузовладельцы обращаются собственно к такой форме транспортировки собственных товаров и имущества.

За какие положительные качества подбирают морские контейнерные перевозки?

— Высокие гарантии сохранности груза

Контейнеры, закрытые и опломбированные, предоставляют прекрасную защиту грузу, как от окружающей среды (дождя, ветра, града, ультрафиолетового излучения и т.д.), так и от умышленного или нечаянного нанесения ущерба (кражи, порчи, потери). Отсутствие перетарки и экспедирование контейнера в порту обещают, что груз будет доставлен товарополучателю в целости и сохранности.

-Выгодная цена

Морские грузовые перевозки являются самым выгодным способом доставки на значительные расстояния. В основном, им предпочитают, если скорость транспортировки не считается преимуществом для заказчика. Точная цена зависит от категории груза.

-Возможность отправки сборных грузов

Вы можете пользоваться морской контейнерной перевозкой даже в случае если отправляете немного груза, недостаточное для полнейшего наполнения контейнера. И перевозка не станет дороже, просто в один контейнер поместят несколько грузов, приготовленных различным получателям.

-Широкий список грузов, подлежащий морской контейнерной перевозке

Закрытые 20-, 40- и 45-футовые контейнеры применяются для перевозки разных не скоропортящихся сухогрузов.

Открытые контейнеры-платформы, контейнеры Open Top с открытой крышей и контейнеры со съемной крышей предназначаются для длинномеров и прочих негабаритов.

В Bulk-контейнерах перевозят сухие сыпучие грузы.

Рефрижераторные, изотермические контейнеры применяют для транспортировки скоропортящихся товаров, требующих конкретного режима температур.

Tank-контейнеры перевозят жидкие грузы.

-Грузоподъемность

При морской перевозке нет жёстких ограничений на вес груза, как к примеру при автомобильной или авиационной.