Лодочные моторы. Как выбрать?

Опытные люди говорят, что первый выбор лодочного мотора сравним с запоминающимся процессом приобретения машины начинающим водителем. Тем не менее, на самом деле, общего много. Здесь и, собственно, обозначение — для чего мотор необходим и в каких условиях будет применяться, его соответствие показателям лодки и вашим возможностям в финансовом плане. Обязательно возьмите во внимание наличие практики и прав на управление водным транспортом.

Нужно помнить и про то, что мотор необходимо внести в судовой билет в ГИМС. В общем, морока та еще, но и удовольствие не меньшее.

Лодка с мотором — это много вариантов для рыбалки и охоты, да и отдых на чистом воздухе и открытой воде приобретает абсолютно другие краски. И если уж вы на самом деле сформировались для себя в надобности покупки, попробуем дать пару советов, чтобы приобретение оказалось на самом деле удачливым http://www.volgayachting.ru/catalog/lod-dvig/.

Собственно, к моторам

Никого не хочу обидеть, однако в основном, большинство рыбаков не готово отдать уж очень большую сумму, даже на любимое увлечения. Уж больно трепетно относятся наши дорогие половинки к «разбазариванию» бюджета семьи.

В общем, пускай это будет одноцилиндровый движок на 2 или 4 такта, а вот наш, в смысле отечественный, или заграничный — это каждый для себя сам определяет. Тем более что выбор сегодня более чем роскошный. Итак, «Салют», «Ямаха», «Меркури-Маринер», «Хонда», «Джонсон-Эвинруд», «Тохацу-Ниссан», «Сузуки», «Селва»… Данный список можно продолжить и продолжать. Но как же подобрать?



Первый и главное правило при оценке любого технического средства, также и лодочного мотора, говорит: бери то, что легче отремонтировать. Говоря иначе, необходимо узнать, какой бренд в вашем населенном пункте или регионе имеет собственный гарантийный центр. Или спросить, починкой каких двигателей занимаются местные толковые «мастера-кустарники». Возможно, необходимо остановиться на какой-то из подобных моделей во время выбора лодочного мотора.

В основном, двигатели, перед тем как попасть на прилавок, проходят испытание (наработку в режиме обкатки) не менее 4 часов. Если что-то было не так на сборке, то производственные браки вылезают уже на данном шаге.

Так что смотрим отметку в сопроводительной документации (паспорте изделия) и гарантию. Дилеры, заманивая потребителей, в своем большинстве отошли от классического годового периода. Нынче гарантию могут дать сразу на два-три, а то и на 5 лет. Этой оказией имеет смысл воспользоваться.