Согласно данным статистикам и результату опроса, который провели среди участников портала, тройку лидеров среди покрытий для кровли, популярных в индивидуальном домостроительстве, замыкает профильный лист. А если вас интересует профнастил пс 15, переходите на сайт akm.kiev.ua. Он уступает железной и битумной черепице, но превышает по популярности иные материалы для кровли. И если для одних простой профиль – минус, то остальные подбирают это покрытие собственно из-за зрительной составляющей. Во всяком случае, профильный лист на крышах – очень популярное явление, будет не лишним рассмотреть данный материал детальнее.

Что представляет собой профильный лист

Профнастил, он же – профилированный металлический лист или профильный лист (реже профнастил), материал листовой, изготавливающийся из стали оцинкованной методом холодного проката (профилирования). Современный профильный лист выпускается с профилями разнообразных видов, но широкое распространение получил трапециевидный. И хотя профиль существенно увеличивает декоративные характеристики материала, обязательно он придаёт ему нужные характеристики – увеличивает прочность, жесткость, несущую и способность пропуска.

Чтобы увеличить рабочий срок металла, после профилирования на поверхность наносят покрытия на основе полимеров – они не только оберегают лист от воздействий извне, но и существенно увеличивают декоративность. Сегодня профилированный металлический лист можно приобрести буквально в каждом цвете, как с матовой, так и с поверхностью с глянцевым эффектом. Что же касается полимерных материалов, то используются те же, что и во время изготовления кровельной черепицы из металла – полиэфир и производные полиуретана.

Служебный срок металлопрофиля обязательно зависит от показателей стальной основы и цинкового слоя, но и защитно-декоративное покрытие привносит свой вклад. Без каст-пленки цинк тут же вступает в реакцию с внешней средой. Это не означает, что его «смоет» за много лет, но служить будет крыша такого типа меньше. Впрочем никакой слой полимерного материала не гарантирует долгое время металлопрофилю, если в основе – очень тонкая сталь и недостаточный слой цинка. Как и в случае с металлической черепицей, цикл производства в большинстве случаев включает профилирование и нанесение покрытия, а сталь покупается у отечественных или заграничных фирм. Исходя из этого, качество конечного продукта зависит конкретно от качества сырья.

Разновидности профнастила

По большому счёту, сегодня профилированный металлический лист от кровельной черепицы из металла выделяется только формой профиля, так как делается из такой же стали оцинкованной с покрытиями на основе полимеров. И если к минусам металлопрофиля очень часто относят малую декоративность, то одним из его основных плюсов считается «терпимость» к каркасу. В отличии от МЧ, шаг между элементами может быть намного больше, и его не придется неукоснительно выполнять. Это не только дает возможность экономить на пиломатериалах, но и облегчает предварительный процесс. Что же касается предельно возможного угла ската, то и по данному показателю металлическая черепица и профильный лист похожи.

Профнастилы предпочтительно использовать на крышах строений с наклонным углом 20 градусов. Разрешается для объектов промышленности с самонесущим профилем очень маленький уклон профнастиловой кровли не менее 8 градусов, а для строений жилого типа – от десяти градусов.

С самого начала профильный лист не предназначался для использования в качестве материала для кровельных работ и выпускался в трех видах:

С – стеновой, для фасадной обшивки, фронтонов и заборов;

Н – несущий, с очень высокой несущей способностью, для заливки очень легких перекрытий из монолита;

НС – многоцелевой.

Но все таки, и стеновым, и несущим, и многофункциональным профильным листом крыли крыши еще в советском союзе – однако если тогда это были преимущественно ангары, склады и прочие пром. объекты, то сейчас это не только разные выступы крыши и хозяйственные постройки, но и приватизированные дома. Возможность использования С, Н или НС металлопрофилей на крыше зависит от высоты и формы гребня – при равной толщине основания именно данные показатели предоставляют листам достаточную несущую и способность пропуска. Чтобы стеновой профиль можно было задействовать как кровельный, высота гребня должна быть от 21 мм, также востребован многоцелевой, так как у него данный показатель 35 мм.