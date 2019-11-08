Главная Авто Преимущество зимних шин

Преимущество зимних шин

Ноя 08, 2019АвтоКомментарии к записи Преимущество зимних шин отключены

Like

В ноябре приходит один из очень малоприятных переходных периодов для наших автолюбителей — днем дождь или маленький снег, а ночью – заморозки и лёд. Синоптики регулярно заблуждаются с датой начала реальной зимы и мощных снегопадов, благодаря этому рекомендуем прямо сейчас приготовиться к началу холодного сезона. А выбрать качественные зимние шины, можно на сайте. 

Характерности зимней езды – это тема для отдельной беседы, хотя большинство из правил важны и для летнего сезона, просто в мороз и лёд каждая ошибка в управлении автомобилем, не очень смертельная в тёплое время, в зимний период может преобразиться в реальную беду. На данный момент уже нужно себя спросить установки зимней резины. Во-первых, это освободит от больших очередей на шиномонтаж, которые в скором времени начнутся, и застрахует вас от заставшей неожиданно непогоды и будущего «дня жестянщика».

Наверняка, никому не необходимо объяснять плюсы зимней резины перед летней и «всесезонкой» в отечественных условиях. Если летние шины уже хотя бы по собственному химическому составу не рассчитаны на эксплуатацию при температуре ниже +4?С, то всесезонная шина – попытка соединить в себе хорошие качества двоих типов. Как понятно, «лучшее – недруг отличного», потому ее характеристики не всегда соответствуют для российских зим («всесезонку» не стоит использовать при температуре ниже -7°С на заснеженных дорогах), тем более если ваш автомобиль не имеет полного привода.

Эксперты советуют не жадничать на 2 комплекта «обуви» для различных сезонов. Другой вопрос – что подобрать, есть шипованная резина, а есть нешипованная, ее еще иногда называют фрикционной или же просто «липучкой». Ответ на данный вопрос в большинстве случаев зависит от места проживания и климата. Разумеется ясно, что зима в Якутске и в Ростове-на-Дону – это «две существенные разницы».

Кроме шипов, есть и иная классификация по рисунку протектора: европейскому или скандинавскому. Европейский вид больше отвечает погодным характерностями стран Центральной Европе. Такие шины, естественно, не подвержены ошиповке. Они сделаны из достаточно мягкой резины, выделяются развитой сетью водоотводных канавок и предназначаются они для езды по дорогам с незначительным количеством грязи или снега. «Жители Европы» также рассчитаны на скоростную езду по автобанам. В общем, подобный тип покрышек навряд ли пригодятся жителям России.

Скандинавские шины смотрятся более «зубастыми». Они выделяются рисунком протектора в виде шашечек или ромбов с острыми гранями и широкими водоотводными канавками. Благодаря подобной форме протектор может продавливать снежный наст или маленькую корку льда, как бы вгрызаясь в покрытие. Материал, из которого выполняются эти покрышки, лучше переносит морозы. Естественно, что такой вид зимней «обуви» лучше.

Похожие статьи

Преимущество качественного текстиля

Ноя 07, 2019

Советы по выбору хозблока для дачи

Ноя 05, 2019

Как выбрать передник для кухни

Ноя 04, 2019

Погода

В России

Преимущества качественного автосервиса

Окт 24, 2019Комментарии к записи Преимущества качественного автосервиса отключены

Как выбрать кофемашину в офис

Окт 16, 2019Комментарии к записи Как выбрать кофемашину в офис отключены

Вторичное сырьё в строительстве

Окт 12, 2019Комментарии к записи Вторичное сырьё в строительстве отключены

Газосиликаты — материал для строительства для сооружений и зданий

Окт 12, 2019Комментарии к записи Газосиликаты — материал для строительства для сооружений и зданий отключены

Как правильно выбрать женский халат

Окт 11, 2019Комментарии к записи Как правильно выбрать женский халат отключены