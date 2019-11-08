Преимущество зимних шин

В ноябре приходит один из очень малоприятных переходных периодов для наших автолюбителей — днем дождь или маленький снег, а ночью – заморозки и лёд. Синоптики регулярно заблуждаются с датой начала реальной зимы и мощных снегопадов, благодаря этому рекомендуем прямо сейчас приготовиться к началу холодного сезона. А выбрать качественные зимние шины, можно на сайте.

Характерности зимней езды – это тема для отдельной беседы, хотя большинство из правил важны и для летнего сезона, просто в мороз и лёд каждая ошибка в управлении автомобилем, не очень смертельная в тёплое время, в зимний период может преобразиться в реальную беду. На данный момент уже нужно себя спросить установки зимней резины. Во-первых, это освободит от больших очередей на шиномонтаж, которые в скором времени начнутся, и застрахует вас от заставшей неожиданно непогоды и будущего «дня жестянщика».

Наверняка, никому не необходимо объяснять плюсы зимней резины перед летней и «всесезонкой» в отечественных условиях. Если летние шины уже хотя бы по собственному химическому составу не рассчитаны на эксплуатацию при температуре ниже +4?С, то всесезонная шина – попытка соединить в себе хорошие качества двоих типов. Как понятно, «лучшее – недруг отличного», потому ее характеристики не всегда соответствуют для российских зим («всесезонку» не стоит использовать при температуре ниже -7°С на заснеженных дорогах), тем более если ваш автомобиль не имеет полного привода.

Эксперты советуют не жадничать на 2 комплекта «обуви» для различных сезонов. Другой вопрос – что подобрать, есть шипованная резина, а есть нешипованная, ее еще иногда называют фрикционной или же просто «липучкой». Ответ на данный вопрос в большинстве случаев зависит от места проживания и климата. Разумеется ясно, что зима в Якутске и в Ростове-на-Дону – это «две существенные разницы».

Кроме шипов, есть и иная классификация по рисунку протектора: европейскому или скандинавскому. Европейский вид больше отвечает погодным характерностями стран Центральной Европе. Такие шины, естественно, не подвержены ошиповке. Они сделаны из достаточно мягкой резины, выделяются развитой сетью водоотводных канавок и предназначаются они для езды по дорогам с незначительным количеством грязи или снега. «Жители Европы» также рассчитаны на скоростную езду по автобанам. В общем, подобный тип покрышек навряд ли пригодятся жителям России.

Скандинавские шины смотрятся более «зубастыми». Они выделяются рисунком протектора в виде шашечек или ромбов с острыми гранями и широкими водоотводными канавками. Благодаря подобной форме протектор может продавливать снежный наст или маленькую корку льда, как бы вгрызаясь в покрытие. Материал, из которого выполняются эти покрышки, лучше переносит морозы. Естественно, что такой вид зимней «обуви» лучше.