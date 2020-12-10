Все хитрости по удалению влажности из вашего дома

Влага — один из наших врагов номер один. Она пробирается в наши дома и остается там. Прочтите статью и узнайте, какими средствами можно избавиться от влажности в вашем доме. Конечно, перво-наперво должна быть правильно спроектирована вентиляция в доме. Выполнение дальнейших советов поможет вам не допустить появление влажности в доме, а также сохранить ваш дом в первоначальном его виде.

Влажность в доме: как она образуется

Наличие максимально сухого дома позволяет вам жить в здоровой окружающей среде, свободной от плесени, которая может быть вредной для здоровья.

Конечно, влажность — очень коварный враг, который очень легко проявляется. Среди факторов, вызывающих его возникновение:

структурные дефекты дома;

место в доме;

плохая вентиляция.

Как избежать влажности в помещении

Хотя очень мало что можно сделать против структурных дефектов и положения дома, вместо этого существует несколько мер по устранению или значительному снижению влажности в комнате и предотвращению сырости стен, которые требуют ремонта:

Часто проветривайте комнату

Одно из наиболее эффективных средств удержания влаги в помещении — это позволять комнате часто дышать, открывая окна несколько раз в день, особенно в солнечные дни, чтобы позволить проникать ультрафиолетовым лучам.

Установить вытяжки и вентиляторы

Кухня и ванная — две самые влажные комнаты в доме. Поэтому для снижения влажности в этих двух средах важно выбрать кухонную вытяжку, которая будет активироваться при приготовлении пищи, и вентилятор в ванной (необходимо, если в доме оборудована слепая ванная комната), которая будет активироваться, особенно когда принять ванну или душ.

Не позволяйте белье сохнуть дома

Развешивание мокрой одежды дома способствует образованию влажности, поэтому этого следует по возможности избегать.

Как убрать влажность из комнаты

Даже если вы будете осторожны, влага все равно может образоваться. К счастью, есть несколько эффективных средств от влажности, которые помогают значительно ограничить ее появление. Вот какие они:

Установить осушитель

Самый простой и быстрый способ удалить влагу из помещения — это установить осушитель, который собирает всю влагу в помещении и превращает ее в воду, которая собирается в поддоне.

Используйте кондиционер

Если вы установили в своем доме кондиционер, вы можете использовать его для снижения влажности, используя специальную функцию осушения, которой он оснащен.

Нанесите влагостойкую штукатурку.

Если проблема влажности в вашем доме вызвана структурными причинами, большим подспорьем в сохранении его сухости является нанесение на стены специальной осушающей штукатурки, которая обладает большей воздухопроницаемостью, чем обычная штукатурка.

Сделайте осушитель воздуха своими руками из крупной соли

В Интернете вы легко найдете инструкции по приготовлению эффективного осушителя воздуха своими руками. Просто разрежьте пластиковую бутылку так, чтобы она оставалась выше на дне, тщательно высушите и проделайте отверстия в крышке.

После этого вам нужно насыпать около 150 г крупной соли в ту часть бутылки, где находится крышка, и оставить ее в морозильной камере на одну ночь. По истечении этого времени его кладут на другой кусок бутылки крышкой вниз. Чтобы избежать повреждений, лучше всего скрепить две половинки скотчем.

Теперь все, что вам нужно сделать, это поместить осушитель воздуха, сделанный своими руками, в комнату, которую вы хотите осушить, и дать соли сделать свое дело. Влага, удерживаемая солью, превратится в воду и скопится на дне бутылки.

Используйте соляную лампу

Очень популярные лампы из гималайской соли не только красивы, но и снижают влажность благодаря соли, из которой они сделаны.

Удалите пятна плесени уксусом

Если влажность в вашем доме привела к росту плесени, вы можете разбавить 1/2 стакана уксуса в 60 мл воды и распылять этот раствор на пятна плесени примерно в течение недели, чтобы они исчезли.

Вот мы и подошли к концу нашего руководства! Теперь вы действительно знаете все методы предотвращения и удаления влаги в помещении.