Первым делом сноубординг — это олимпийский вид спорта, который в себя включает выполнение разных акробатических элементов, скоростной спуск со склона и прыжки на самом сноуборде, на котором установлены крепления для ног.Сноубординг считается настоящим продолжением лыжного спорта. Хотя и абсолютно не все сноубордисты признают это родство и думают что сноубординг — самостоятельный вид спорта. А если вас интересует прокат горных лыж и сноубордов в сочи, переходите на сайт sochiskiline.ru.

Азы техники сноубординга осваивать куда легче, чем горных лыж. Скорость, набираемая при катании на сноуборде, уступает горным лыжам, но острые ощущения остаются теми же.

Соревновательные дисциплины, которые входят в сноубординг разделяют на фристайл и слалом. Фристайл — это свободный стиль и как дисциплина для состязаний, представляет собой трюковое катание, исполнение разных непростых трюков, прыжков, вращений и т. п. Ценится судьями, кол-во которых, в основном, не будет больше 5 человек. Фристайл бывает нескольких вариантов, например как: хаф-пайп, слоуп-стайл, биг-ейр. Слалом, в себя включает разные варианты и проходит на склоне гор, ширина и высота которого меняется. Побеждает в слаломе спортсмен, который пройдёт магистраль быстрее всех.

Сноубординг зазародился ещё в первой половине 60-ых годов XX века. Его основоположником считается Шерман Поппен. Он был опытным серфингистом. Как то он скрепил две лыжи и к передней части прикрепил веревку, что дало возможность управлять снерфом, как он его позднее назвал. Уже через 10-20 лет после чего возникает доска, которая больше похожа на современный сноуборд. Уже в 1980 прошли первые состязания по сноубордингу, на котором выступали как снерферы так и сноубордисты. Возникновения термина сноуборд случилось в виду того, что Поппен запатентовал наименование снерф. Позднее начался сноуборд-бум, поскольку такой вид спорта стал Не менее популярен.

Раньше лыжные курорты не разрешали сноубордистам кататься на собственных магистралях. Но с середины восьмидесятых годов сами начали предлагать обучение для тех, кто желает научиться сноубордингу. Перед началом двадцать первого века на собственной родине в Америке, сноубординг был самым быстрорастущим видом спорта. По истечению определенного времени сноубординг становился все актуальнее, как просто катание, так и в состязаниях и набивал своё нынешнее лицо. Также для катания необходимо выбрать правильную доску, есть доски универсальные, а имеются особые в зависимости от того, которым видом сноубординга вы хотели бы заниматься.