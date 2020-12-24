Останнім часом в будівельній середовищі поширилася сильна плутанина з приводу назв блоків з пористого бетону. Часто різними словами називають один матеріал, а іноді об’єднують під однією назвою матеріали зовсім з різними властивостями. У цій статті розберемося, ніж газобетон відрізняється від піноблоку, пінобетону, газосилікату і ін. Тому якісний газобетон можна купити на сайті https://rivne.kub.in.ua/muruvalni-materialy/gazoblok/.

Основні відмінності піноблоку від газоблоку

Для розуміння питання потрібно звернутися до нормативних документів, які регулюють виробництво вищезазначених матеріалів.

Обидва види блоків мають схожі властивості, схожі зовні і відносяться до одного типу матеріалів — ніздрюватого бетону. Вироби з такого бетону мають пористу структуру, що робить їх більш «теплими» (низька теплопровідність), але при цьому вони зберігають достатню міцність для будівництва несучих стін.

Слова «пінобетон» і «газобетон» давно увійшли до вживання, але фактично ці назви ніяк не відображають склад матеріалу, тому що ці вироби не є бетоном. Бетон — це складовий матеріал, до складу якого входить заповнювач і в’язке. Перша частина назви зазвичай позначає заповнювач (залізобетон). Частини «піно» і «газо-» тут позначають спосіб пороутворення. В одному випадку — піна, в іншому — газ.

Пінобетон

Виробництво цього матеріалу регулюється двома ГОСТами: «25820-2014 Бетони легкі. Технічні умови »(вступає в силу з 1 січня 2020) і« 25485-2012 Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови ». З пінобетону виготовляються піноблоки, які використовують в якості будівельного стінового матеріалу. Основні компоненти: цемент, вода, пісок і піноутворювач.

Пінобетон від газобетону відрізняється за двома основними ознаками.

За способом твердіння — все пористі бетони підрозділяються на автоклавні і неавтоклавні. Пінобетон відноситься до останньої категорії, тобто він твердне природним шляхом на повітрі (гідратаціонной твердіння) в знімній опалубці. У деяких випадках опалубка відразу розділяє матеріал на блоки, іноді пінобетон заливають одним великим блоком, а потім нарізають на частини.

Автоклав — герметична ємність для нагріву під тиском, на вироби всередині впливає пар і висока температура, тому газобетон відразу після виробництва виходить вологим (вологість по масі у виробів низької щільності може досягати 50%).

За способом піноутворення — пористої структури в пінобетоні домагаються шляхом додавання спеціальних піноутворювачів. У рідкому вигляді матеріал вспенивают, а після затвердіння у нього залишається пориста структура. Як піноутворювачів можуть використовуватися кістковий клей, скрубберная паста та ін.

У ГОСТ, який діяв до 2019 року пенообразователи нормувалися, в новому нормативі пенообразователи не вказуються.

Газобетон

Правильніше називати газобетон автоклавним пористих бетонів. Виготовлення регулюється ГОСТом 31359-2007 «Бетон пористий автоклавного твердіння. Технічні умови». Газобетон роблять з цементу, піску, води, вапна і газообразователя. Компоненти схожі, але зупинимося на відмінностях від пінобетону.

Пісок подрібнюється до дрібної фракції (2000 — 3000 см.кв / кг), це необхідно для формування єдиної з цементом маси. Пісок для пінобетону НЕ подрібнюють.