Есть ли куда плыть яхтам в России?

В Санкт Петербурге с 4-го по 5-е июля проходил V Всемирный форум с заманчивым наименованием «Морской туризм». Одним из вопросов на форуме стало рассмотрение темы яхтенного туризма, возможностей и путей его развития. А если вас интересует аренда яхты в Сочи, переходите на сайт https://яхты-в-сочи.рф/

В Российской Федерации уже было положено начало для столь популярного в странах Европы вида туризма: в Финском заливе, на форте Константин открылся постоянный пункт для выполнения пропуска через государственную российскую границу парусных, прогулочных и маломерных судов. Но это не так сильно изменило ситуацию – даже в наше время данным пунктом воспользовались не больше 100 судов.

Если взять чтобы сравнить иные государства, то получится, что они все зарабатывают на подобном виде туризма неплохие деньги. Например, кол-во заходов в течение года маломерных и прогулочных судов составляет:

— в Стокгольме более 20 000

— в Турку более 10 000

— в Таллине более 6 000

А объем услуг, оказанных яхтсменам и оплаченных ими, составляет десятки миллионов евро в течении года.

Разумеется, отсутствие в Российской Федерации надлежащей сферы услуг замедляет данный процесс, однако даже Санкт петербург, который обладает для продвижения подобного вида туризма большими возможностями, пока еще не применяет их полностью.

Более того, многие зарубежные яхтсмены просто опасаются многих формальностей при оформлении поездки в Россию. Кроме этого есть и иные законодательные препоны для активного наращивания объемов иностранного яхтенного туризма.

К этому можно отнести принудительное условие о наличии на борту яхты говорящего по русски члена экипажа. Это безусловно может привести к подорожанию путешествия, вынуждая яхтсменов просто отказаться от такого очень дорогого, хотя и интересного тура.

Многие заграничные яхтсмены хотели бы посетить на собственных судах Россию, но когда они узнают о потенциальных бюрократических препонах и сложностях с сферой услуг, они вынуждены отказываться от такого заманчивого путешествия.

Тем более учитывая тот факт, что только в Санкт Петербурге и Выборге имеется возможность по обслуживанию подобных маломерных судов, а на внутренних водных артериях России аналогичная сфера услуг фактически отсутствует.

А поэтому особенно и не нужно рассчитывать на быстрый рост туризма на катерах и яхтах. В первую очередь нужно решить немалое число вопросов организационного характера.