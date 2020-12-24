Центр реабилитации лиц страдающих Интернет-зависимостью, впервые появившийся в Америке, начал собственное существование. Для лиц страдающих зависимостью от Интернета в Америке открылся мед. центр. Увлечение к Интернету в последнее время оказалось всемирной проблемой, которой уделяют все больше участия.

– это наркомания, игровая зависимость, алкоголизм (центр алкогольного лечения). Хотя и есть различные методы лечения таких зависимостей, к примеру, кодирование (сколько стоит кодирование и другое лечение – это абсолютно не важно), проблема психологической и физической зависимости – тотальная проблема сегодняшнего общества.

Не особенно выделяющаяся от обычной зависимости Интернет-наркомания все больше втягивает интернет-пользователей, прямо сейчас поднята тревога специалистами практически всех государств. После обычных обсуждений, которые ничем не заканчивались, в Америке открылся первый центр реабилитации по борьбе с новой проблемой. Восстановить хорошую жизнь у людей, которые не могут обитать без Интернета, помогает специализированная программа reSTART, занимающая 45 дней. Любителям World of Warcraft одной из MMORPG, особенно тяжко.

У открывшегося центра есть уже один больной, который не смог лично освободиться от тяготения к данной игре. Доктора из центра реабилитации Интернет-наркоманов приобрели большое количество заявок от измучившихся людей тут же после открытия. Помощь проходит изо дня в день, центр реабилитации собирает группы по 2-6 пациентов. Перед тем как вернуть хорошую жизнь, больной должен провести курс общей терапии. Россияне все больше страдают той же проблемой, что заставляет уповать на открытие в РФ аналога американского восстановительного центра.

Программа для борьбы с алко и наркозависимостью «Нарко-Нет» разработана в РФ и для России во второй половине 90-ых годов XX века на базе христианской общины г. Ачинска, подробнее на сайте www.narko-net.ru. В течение дальнейших примерно двадцать лет она в действительности прошла проверку, подробно дорабатываясь, и доказывая собственную результативность из года в год.