Золотые сплавы и цвет золота

Золото — один из очень ценных драгметаллов в мире. Оно оказывает влияние на человеческую жизнь и экономический статус любого государства. С древности золото играло особую роль в человеческой цивилизации, на нем возводились все торговые отношения между странами и народами. Золотые изделия придавали статус в обществе и были эквивалентом финансов. Современный рынок валют сильно зависит от расценки на золото, а золотой запас страны оказывает влияние на жизненный уровень ее граждан. А если вас интересуют сплавы от производителя, переходите на сайт https://zpsplav.com.ua/

Благодаря собственной пластичности, золото легко поддается ковке, литью и любой иной обработке механическим путем. Правильная гигиена воды и водообеспечения во время обработки металлов дает возможность сделать из одного грамма золота проволоку длинной в 3,5 км, а толщиной намного тоньше волоса человека. Все ювелиры мира работают с золотом из-за его неповторимых свойств, так как оно в химические реакции не вступает с большинством элементов таблицы Менделеева. Плотность этого металла равна 19,3, он считается самым тяжёлым на планете. Крупная мера золота — унция, которая равна 31,1 грамма. Тончайшие золотые пластины называют позолотой, они настолько тонкие, что кажутся прозрачными. У данного вида золота много форм использования, в настоящий момент, к примеру, его добавляют в элитные алкогольные напитки, так как его можно есть. Чистое золото само по себе недолговечно, оно не выдерживает повреждений механическим путем, просто гнется и ломается. Для драгоценностей берут золото в сплаве с каким-нибудь металлом, который даёт ему надёжность и цвет. Процент чистого золота в таком сплаве и есть проба, которая потом указывается в ювелирном паспорте. В привычной всем нам 585-й пробе содержится 58,5% золота.

В драгоценностях используются сплавы золота с другими металлами, но классически его цветом называют оттенок чуть темнее жёлтого. В действительности оттенок сплаву даёт металл, который в нем есть. В магазинах ювелирных изделий золотые изделия разделяют на 3 вида по цвету: жёлтое золото, белое и красное. В сплаве серебра и золота вырисовывается оттенок белого, в сплаве золота с медью – ярко-выраженный красный. Применяя все три элемента – золото, серебро и медь в самых различных процентных соотношениях от 100%, можно получить много интересных темных и белых оттенков для производства ювелирного украшения. Ювелиры-профессионалы в собственных шедеврах применяют по 2-3 оттенка золота для создания шикарных изделий, которые потом продаются по баснословным ценам на закрытых аукционах. Кроме классических жёлто-красных оттенков в ювелирном деле научились получать золото голубого и зеленого цветов. Первое – это сплав золота, серебра и меди в одинаковых пропорциях. Голубое золото – это сплав 25% железа с 75% золота. Оно нечасто применяется в ювелирном деле, так как на протяжении какого-то времени подобное изделие начинает ржаветь даже покрытое лаком. В 2011 году путем легкой обработки металла было получено фиолетовое золото. Такая технология еще не опробована в широком производстве, все свойства такого сплава не известны.