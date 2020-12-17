Китайские автомобили — новое слово на российском рынке

Что собой представляют китайские машины и какие очень популярные их модели представлены на рынке России? Читайте в этой публикации. Отношение к китайскому автопрому со стороны подавляющего числа российских потребителей до последнего времен было очень ироничным. А если вас интересует авто Chery в Краснодаре, переходите на сайт krd-auto.ru.

На данное время критики относительно китайских авто слышно все меньше, ведь Поднебесная предлагает прекрасное комбинирование качества и стоимости автомобиля, а в московских автомобильных салонах, которые продают машины из Китая, уже выстраиваются очереди.

Подобным образом, собственно КНР становится все более важной частью мирового авторынка, и согласно расчетам специалистов скоро занимает главенство по поставке автомобилей не только в азиатский регион, Восточную Европу и Россию, но и начнет активное экспортирование продукции в Германию, США и другие развитые страны. Рынок китайских авто очень многобразен – от недорогих машин до моделей бизнес класса. Дальше в статье пойдёт речь о том, какие китайские машины больше всего популярны на рынке России. GEELY В нашей стране эта марка стала популярной около пяти лет тому назад. Сначала дела предприятия шли просто идеально. Даже не обращая внимания на финансовый кризис 2009 года получилось продать более 7 000 автомобилей.

Однако в 2010 году продажи, к несчастью, упали в 4-ре раза. Бренд Geely опять стал популярным только после постройки своего завода. В настоящий момент компания завлекает российского покупателя такими авто, как седан МК (349 000 рублей), хэтчбеком MK Cross (от 389 000 рублей) и огромнейшим седаном Emgrand EC7 класса D по очень доступной стоимости в 429 000 рублей. CHERRY Пожалуй, автопроизводитель Cherry известен каждому автомобилисту. Первые машины данной марки стали предлагать в нашей стране, начав с 2005 года.

Благодаря качеству и демократичной цене в 2007 году было продано уже 37 тысяч автомобилей. Лидером продаж являеться знаменитый седан Amulet. LIFAN На данное время в модельном ряду Lifan насчитывается всего 4-ре авто: небольшой хэтчбек Smily (289 000 рублей), седан гольф-класса под Solano (409 900 рублей), а заканчивают эту успешную линейку два одноимённых автомобиля: седан и хэтчбек Breez, которые обходятся российскому покупателю от 334 900 рублей и 354 900 рублей исходя из этого.