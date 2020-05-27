Услуги пансионата Родительский дом «Забота» – профессиональный уход и реабилитация

Уход за больным пожилым человеком, особенно если его здоровье не очень хорошее, является чрезвычайно сложной задачей. В дополнение к работе, уходу за детьми и уходу на дому семьи прибавляется дополнительная работа.
Частный пансионат Родительский дом «Забота» в Рязани – это, прежде всего тщательный уход и атмосфера, в котором каждый пациент чувствует себя безопасно и комфортно. В услуги пансионата входит:
- круглосуточное медицинское обслуживание и квалифицированный медицинский персонал;
- полный пансион, индивидуальные диеты, собственная кухня;
- отличные условия жизни для больных и инвалидов;
- реабилитационные сеансы, квалифицированный уход;
- терапевтические услуги и культурная программа.
Пансионат «Забота» – это дом для пожилых и престарелых людей. Сотрудники пансионата предоставляют всё, что нужно, чтобы постояльцы счастливо провели «осень» жизни. Пансионат принимает людей для стационарного пребывания, реабилитации и улучшения здоровья людей с ограниченными возможностями, в также, которые не могут жить одни.
Основные достоинства частного пансионата «Забота»:
- Заботливый персонал. Тщательно подобранная команда специалистов, которые прекрасно понимают, что такое уход за пожилыми людьми.
- Визиты. Особенно приветствуются самые маленькие гости, так как их присутствие хорошо влияет на пожилых людей.
- Красивые окрестности. Дом окружен зеленью. В распоряжении гостей также просторные террасы, где можно насладиться приятным отдыхом на свежем воздухе.
На официальном сайте https://rdzabota.ru/ частного пансионата Родительский дом «Забота» можно получить всю необходимую информацию о пансионате и более детально ознакомиться с предоставляемыми услугами. Получит консультацию можно, обратившись по адресу: г. Рязань, пос. Солотча, ул. Коммунальная 33 или по телефону: 8 (4912) 30-03-02.
Организовано пребывание людей после инсультов, с ортопедическими заболеваниями, кардиологическими проблемами, неврозами.
Благодаря разнообразной, правильно подобранной программе реабилитации сотрудники пансионата помогают пожилым людям восстановиться после травм, болезней и пребывания в больнице.
Пациенты пансионата, независимо от возраста и заболеваний, получают поддержку от врачей, медсестер, психологов, терапевтов и лиц, осуществляющих уход.
Всесторонняя забота о пожилых является приоритетом пансионата «Забота».