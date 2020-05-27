Услуги пансионата Родительский дом «Забота» – профессиональный уход и реабилитация

Уход за больным пожилым человеком, особенно если его здоровье не очень хорошее, является чрезвычайно сложной задачей. В дополнение к работе, уходу за детьми и уходу на дому семьи прибавляется дополнительная работа.

Частный пансионат Родительский дом «Забота» в Рязани – это, прежде всего тщательный уход и атмосфера, в котором каждый пациент чувствует себя безопасно и комфортно. В услуги пансионата входит:

круглосуточное медицинское обслуживание и квалифицированный медицинский персонал;

полный пансион, индивидуальные диеты, собственная кухня;

отличные условия жизни для больных и инвалидов;

реабилитационные сеансы, квалифицированный уход;

терапевтические услуги и культурная программа.

Пансионат «Забота» – это дом для пожилых и престарелых людей. Сотрудники пансионата предоставляют всё, что нужно, чтобы постояльцы счастливо провели «осень» жизни. Пансионат принимает людей для стационарного пребывания, реабилитации и улучшения здоровья людей с ограниченными возможностями, в также, которые не могут жить одни.

Основные достоинства частного пансионата «Забота»:

Заботливый персонал. Тщательно подобранная команда специалистов, которые прекрасно понимают, что такое уход за пожилыми людьми.

Визиты. Особенно приветствуются самые маленькие гости, так как их присутствие хорошо влияет на пожилых людей.

Красивые окрестности. Дом окружен зеленью. В распоряжении гостей также просторные террасы, где можно насладиться приятным отдыхом на свежем воздухе.

На официальном сайте https://rdzabota.ru/ частного пансионата Родительский дом «Забота» можно получить всю необходимую информацию о пансионате и более детально ознакомиться с предоставляемыми услугами. Получит консультацию можно, обратившись по адресу: г. Рязань, пос. Солотча, ул. Коммунальная 33 или по телефону: 8 (4912) 30-03-02.

Организовано пребывание людей после инсультов, с ортопедическими заболеваниями, кардиологическими проблемами, неврозами.

Благодаря разнообразной, правильно подобранной программе реабилитации сотрудники пансионата помогают пожилым людям восстановиться после травм, болезней и пребывания в больнице.

Пациенты пансионата, независимо от возраста и заболеваний, получают поддержку от врачей, медсестер, психологов, терапевтов и лиц, осуществляющих уход.

Всесторонняя забота о пожилых является приоритетом пансионата «Забота».