Строительство из профилированного бруса

Дерево как строительный материал не только не сдает своих позиций, но завоевывает все большую популярность. Его использование при возведении домов и различных хозяйственных построек является характерным для российской территории. Кроме того, дерево заслужило характеристику прочного и долговечного материала, что находит свое подтверждение в деревянных постройках, дошедших до наших дней с начала ХХ века.

На сегодняшний день вполне реальным представляется построить дом из профилированного бруса недорого и в сравнительно короткие сроки. Его возведение, при условии грамотного профессионального подхода, осуществить намного быстрей, чем, например, возвести строение из кирпича.

Что касается профилированного бруса, то, по сути, это более усовершенствованный обычный брус. Если обычный брус имел простейшую технологию производства в виде отпиливания четырех сторон у бревна, то профилированный брус обрабатывается на спецоборудовании повышенной точности. Это позволяет придавать каждому брусу строго одинаковые параметры и достигать практически идеальной гладкости поверхности. Гипермаркет пиломатериалов предлагает все необходимые строительные материалы оптом и в розницу для строительства домов из бруса.



Профилированный брус может производиться из цельного массива или иметь клееную основу. Клееный брус производится из досок, полученных при распиле бревна и прошедших тщательную сушку. Готовые доски подлежат особой технологии склеивания и затем из них с соблюдением всех параметров технологии выпиливаются профильные бруски.

Чтобы найти строительную компанию, готовую взять на себя возведение деревянного дома вашей мечты, достаточно набрать в поисковой строке интернета запрос примерно такого содержания: «дом брус строительство под ключ». Рекомендуем уделить особое внимание профессионализму и опыту работы компании в данной сфере строительства. Так как именно профессиональное возведение деревянного дома обеспечит долгий срок его службы.



Новым словом среди привычных видов деревянных строительных материалов стал утепленный брус. Разработан он на основе клееного бруса и сочетает в себе все положительные свойства древесины и новые технологические характеристики сэндвич-панелей. Внешне он абсолютно не отличается от обычного профилированного бруса, но на самом деле представляет собой деревянный каркас, состоящий из двух досок с особым профилем, которые скреплены между собой посредством перемычек, наполненный теплоизолятором. Такая конструкция обеспечивает довольно высокие теплоизоляционные свойства для возводимых построек.