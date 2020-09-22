Современный жилой комплекс «ЮЖНЫЙ ПАРК» – комфорт и престиж

Современные жилые комплексы отличаются высокой доступностью. Недвижимость на продажу находится в привлекательных районах. Эстетичность, низкие эксплуатационные расходы, удобный подъезд — вот лишь некоторые из факторов, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры в жилом комплексе «ЮЖНЫЙ ПАРК» в Сочи.

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Разветвленная инфраструктура расположения проекта гарантирует удобный и легкий доступ к культурным и торговым объектам города.

Основные преимущества жизни в новом жилом комплексе «ЮЖНЫЙ ПАРК»:

Современная конструкция, воплощающая в себе комфорт, многочисленные функциональные удобства и высокую эстетику. И сами постройки, и отдельные помещения адаптированы к потребностям современного человека.

Интересно обставленное пространство. Территория вокруг построек является визитной карточкой.

Возможность свободной организации помещения без необходимости ремонта, обновления стен, реконструкции помещения или замены старого оборудования.

Современные технологии строительства, качественные материалы и функциональное пространственное решение определяют выбор квартир в ЖК «ЮЖНЫЙ ПАРК». Планировка и количество удобств также определяют престиж квартиры.

Современное строительство жилищных комплексов также связано с заботой о безопасности – застройщик предлагает стандартные противовзломные двери и окна, а также возможность установки видеодомофонов.

В домах жилого комплекса используются технологичные изоляционные решения, такие как пенобетон или термоинтеллектуальная краска. В результате эксплуатационные расходы невысоки.

Квартиры нового поколения имеют продуманную европейскую планировку, а в новостройках оборудованы внутренние дворы и зоны отдыха, связанные общей территорией и развитой инфраструктурой.

Для молодых мам предусмотрены игровые площадки и лесопарковая зона, где можно погулять с малышами и подышать свежим воздухом, для любителей активного отдыха – спортивные площадки, а для людей зрелого возраста – зоны отдыха.

Автостоянка работает круглосуточно и находится под постоянной охраной. Паркинг оборудован камерами наблюдения, системами пожаротушения и дымоудаления.