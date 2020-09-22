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Современный жилой комплекс «ЮЖНЫЙ ПАРК» – комфорт и престиж

Сен 22, 2020В РоссииКомментарии к записи Современный жилой комплекс «ЮЖНЫЙ ПАРК» – комфорт и престиж отключены

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Современные жилые комплексы отличаются высокой доступностью. Недвижимость на продажу находится в привлекательных районах. Эстетичность, низкие эксплуатационные расходы, удобный подъезд — вот лишь некоторые из факторов, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры в жилом комплексе «ЮЖНЫЙ ПАРК» в Сочи.

На официальном сайте https://zhk-yuzhniy-park-sochi.ru можно получить всю необходимую информацию о преимущества одного из современных жилых комплексов в Сочи и воспользоваться выгодными предложениями. Цены выгодны всем!

Разветвленная инфраструктура расположения проекта гарантирует удобный и легкий доступ к культурным и торговым объектам города.

Основные преимущества жизни в новом жилом комплексе «ЮЖНЫЙ ПАРК»:

  • Современная конструкция, воплощающая в себе комфорт, многочисленные функциональные удобства и высокую эстетику. И сами постройки, и отдельные помещения адаптированы к потребностям современного человека.
  • Интересно обставленное пространство. Территория вокруг построек является визитной карточкой.
  • Возможность свободной организации помещения без необходимости ремонта, обновления стен, реконструкции помещения или замены старого оборудования.

Современные технологии строительства, качественные материалы и функциональное пространственное решение определяют выбор квартир в ЖК «ЮЖНЫЙ ПАРК». Планировка и количество удобств также определяют престиж квартиры.

Современное строительство жилищных комплексов также связано с заботой о безопасности – застройщик предлагает стандартные противовзломные двери и окна, а также возможность установки видеодомофонов.

В домах жилого комплекса используются технологичные изоляционные решения, такие как пенобетон или термоинтеллектуальная краска. В результате эксплуатационные расходы невысоки.

Квартиры нового поколения имеют продуманную европейскую планировку, а в новостройках оборудованы внутренние дворы и зоны отдыха, связанные общей территорией и развитой инфраструктурой.

Для молодых мам предусмотрены игровые площадки и лесопарковая зона, где можно погулять с малышами и подышать свежим воздухом, для любителей активного отдыха – спортивные площадки, а для людей зрелого возраста – зоны отдыха.

Автостоянка работает круглосуточно и находится под постоянной охраной. Паркинг оборудован камерами наблюдения, системами пожаротушения и дымоудаления.

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