Широкое применение резевуаров и емкостей промышленного назначения

Современные промышленные емкости и резервуары изготавливаются из различных видов стали, как черной, так и нержавеющей. При выборе материала обращается внимание на свойства, обеспечивая соответствие соответствующего сырья конкретному назначению конструкции.

Компания-производитель «Промышленные Резервуары» является надёжным поставщиком ёмкостей различного объёма и резервуарного оборудования. На сайте компании представлены услуги по проектированию и изготовлению резервуаров, сделанные в соответствии с документацией подрядчика. Компания имеет многолетний опыт в производстве резервуаров для промышленного применения. Мы предлагаем комплектные установки со сборкой

Предложение включает в себя промышленные резервуары (одно- и двухстенные, наземные и подземные) с широким спектром применения. Предлагаются напорные, складские и технологические конструкции для хранения жидких материалов. К ним относятся как легковоспламеняющиеся материалы, то есть жидкое топливо и добавки, масло, газ и растворители, так и коррозионные материалы, которые требуют специальных методов хранения: соляная кислота, серная кислота, метанол, этанол.

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Компания «Промышленные Резервуары» специализируется на производстве резервуаров для широкого промышленного использования, отвечающих необходимым требованиям качества и имеющих необходимые разрешения. Предлагаются только проверенные решения, основанные на современных производственных процессах.

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Вертикальные наземные резервуары

Стальные вертикальные резервуары производятся по европейским стандартам. Нестандартные размеры могут быть изготовлены по запросу клиента. Двойная оболочка резервуара выполнена из двух слоев стали. Внутреннее пространство контролируется системой обнаружения утечек. Резервуары предназначены для легковоспламеняющихся и опасных жидкостей, типичных для нефтепродуктов и топливных продуктов.

Горизонтальные наземные резервуары

Наземные горизонтальные резервуары отвечают всем требованиям по хранению жидкостей, вредных для подземных вод. Пространство между наружной и внутренней стенками заполнено герметизирующей жидкостью, которая дополнительно защищает от коррозии и низких температур.