Продаем квартиру в новостройке

Чтобы выгодно продать свою недвижимость, следует учитывать некоторые юридические и бытовые нюансы, ниже показаны ответы на самые распространенные вопросы по данному вопросу.

Если вы один из них, то в первую очередь следует подобрать хорошее и проверенное агентство недвижимости, которое будет выступать в роли представителя ваших интересов.

Если вы не хотите платить процент за услуги, можно заняться продажей жилья самому, но без юриста все-равно не обойтись, в его обязанности входит составление договора купли-продажи.

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В случае покупки жилья в ипотеку и неполной ее выплаты, необходимо обратиться в банк, выдававший кредит. Там вам разъяснят все условия продажи этой квартиры. Большинство программ ипотеки накладывают запрет на досрочное погашение кредита. В таком случае сделать вы ничего не сможете и будете вынуждены ждать срока снятия запрета.

Оцените свое жилье по его рыночной стоимости. В услуги агентств недвижимости обычно входит установка цены на жилье, если предложения сумма вам подходит — выставляйте за нее, если деньги нужны срочно — цену можно снизить, это ускорит процесс продажи.

Отыщите покупателя. Обычно это работа риэлторского агента, но при самостоятельной продаже потребуется разместить объявление на тематических сайтах и в городских газетах. После того, как покупатель найден, вы должны согласовать цену и заключить официальный договор. В договоре должны быть указаны все выплаты и обязанности сторон.

Если квартира была куплена в ипотеку, следует принести договор в банк и погасить кредитную задолженность. После этого квартира переходит в вашу полную собственность, и вы можете внести договор в единый государственный реестр, в этом вам поможет Федеральная регистрационная служба, которая также возьмет с вас специальную пошлину.

О серьезности отношения к покупке недвижимости известно всем: на этом рынке достаточно много сложностей, поэтому участие опытного профессионального юриста никогда не помешает. При этом не имеет значение — покупаете ли вы квартиру в новостройке для того, чтобы в ней жить или просто решили вложить в недвижимость свободные средства. Квартира — достаточно крупное приобретение, требуемое больших финансовых вложений. При этом процесс покупки квартиры в новостройке и на вторичном рынке очень отличается.