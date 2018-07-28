Природно-ландшафтный парк «Зарядье»

Уже в сентябре 2017 г в самом центре Москвы откроется новый ландшафтный парк «Зарядье». В 2-ух шагах от Кремля отрастут лианы, папоротник и степной миндаль. Роскошный мир растений грядущего парка разделят на несколько природно-ландшафтных зон, свойственных для нашей родины. Если вас интересует как добраться до парка «Зарядье» в Москве переходите на сайт tourister.ru.

«Зарядье» — масштабный проект для создания у кремлевских стен уникального общественного пространства для приятного отдыха, культурного отдыха и развлечения взрослых и детей. Самая крупная зона парков площадью 10,2 га с занимательной «начинкой» станет центром притяжения для жителей и столичных гостей.

Основной особенностью парка станет то, что все его объекты «скроются» под ландшафтом. При этом зеленое пространство «Зарядья» не будет однообразным — всю парковую территорию разделят на 4-ре климатических зоны: смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга.

Так, с Красной площади посетители «Зарядья» попадут в берёзовую рощу. Тут высадят деревья лиственных пород, также берёзу повислую и пушистую. Высота берёзы пушистой, которая растёт в основном в странах Европы и охраняется в заповедниках, будет достигать 15 метров. Береза повислая ещё выше — 25 метров.

Климатические зоны

Рельеф парка будет очень активным, со спусками и подъемами. Климатические зоны террасами спустятся от Варварки к Москворецкой набережной. Аналогичным образом, посетители «Зарядья» смогут увидеть большую климатическую площадку нашей страны в миниатюре.

Северный ландшафт

Тут будут продемонстрированы растения из северных регионов нашей родины — можжевельник, ягель и остальные кустарники, свойственные для такой зоны климата.

Степь

На данной площадке посетители парка увидят реальную степь — безлесное пространство, покрытое паласом травянистой растительности. В московской «степи» будут произрастать душистые травы, кормовые растения и злаки.

Смешанный лес

Тут гостей «Зарядья» ждут широколиственные деревья, ельник и растения как говорят иначе пойменного леса, которые растут рядом с прудами.

Заливные луга

Заливными лугами станет парковая территория, на которой обустроят два водоема глубиной до 1,1 метра.

Для каждой зоны парка имеется собственный климат. Его поддержат искусственно: при помощи регуляции температуры, управления ветром и имитации дневного света. В инженерных системах «Зарядья» заложены типовые системы растительного полива, однако с различной водоподачей.

Все растения в парке будут расти вперемешку, на разном растоянии и без какой-то цикличности — по аналогичности с дикой природой. Чтобы взять во внимание все экологические нюансы, ландшафтные архитекторы привлекли к созданию зон климата специалистов Бот. сада МГУ и Главного бот. сада Российской академии наук.

В «Зарядье» можно также увидеть и приморские растения, их высадят над зданием филармонии под стеклянным выступом крыши — «корой». Тут будет на 5-10 градусов теплее, чем на улице — за счёт обогревателей инфрокрасного излучения, расположенных над амфитеатром и пешеходными дорожками.

Чтобы летом под крышей из стекла люди ощущали себя удобно, эксперты предусмотрели мелкодисперсное разбрызгивание воды и открывающиеся створки в части сегментов «коры» для проветривания.