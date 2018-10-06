Преимущество письменного перевода

Целью письменного перевода считается нахождение эквивалентного соотношения между исходным и переведенным текстом (для того, чтобы оба текста содержали в себе аналогичный смысл). Кстати, если вас интересует письменный перевод переходите на сайт МСП Филин.

Сделано много попыток для ускорения процесса письменного перевода, путем создания средств машинного или компьютерного перевода. Назовем их, обобщая, машинным переводом.

Если не было бы существенного превосходства качества письменного перевода, совершенного человеком над машинным переводом, то многие компании, не задумавшись, перешло бы на необыкновенное применение компьютерных переводчиков. Так или по другому, люди должны иметь в виду, что письменный перевод, изготовленный высококвалифицированным переводчиком — это экспертная работа, значимость которой не разрешается приуменьшать.

Искусство письменного перевода состоит не в простой пословной замене начального текста терминами из словаря необходимой стилистики, как это выполняется в машинном переводе. Если бы машинный перевод учитывал все лингвистические невидимые, но важные факторы, которые имеет письменный перевод, то переводчики пропали бы как «вид».

Сейчас, настоящий письменный перевод самым лучшим образом делается все же при помощи профессиональных переводческих агентств. Преимущество осуществленного агентством письменного перевода в том, что он готов к последующему нотариальному удостоверению или легализации документов.

Недостатки машинного перевода, они же хорошие качества письменного перевода

Чтобы проиллюстрировать недостатки машинного перевода, если сравнивать с письменным переводом нужно только взять самые яркие варианты невысокого уровня компетентности машин-переводчиков.

Известно, что создавая ПО для машинного перевода, программисты устанавливают специализированные модули, которые должны выявлять свои имена и др. не переводимые дробно слова и словосочетания.

Программа, не распознав своего имени, переводит его как существительное, транслитерируя, к примеру, слово «Буш» в «buisson». В письменном переводе человек не может не заметить, что собственно он переводит! В англо-русском же машинном переводчике Лора Буш, возможно, превратится в Лору Куст.

Плюсы письменного перевода, они же недостатки машинного

Естественно, переводчиков навряд ли можно сопоставлять с писателями или журналистами, но когда доходит дело до литературного письменного перевода рассказов и статей с нуля, переводчик — специалист в собственном творческом донесении переводимого текста иноязычной потенциальной аудитории.

Потому, если письменный перевод выполняет человек, он, по существу, регулярно и преднамеренно корректирует документ, для недопущения любых несоответствий и недоразумений. Машина, не имея интеллекта, всегда будет переводить текст практически, не имея возможности охватить одновременно всю необходимую для настоящего письменного перевода терминологию, взять во внимание все лексические и семантические тонкости перевода.

Вы знаете основы языка и у Вас есть мультиязычная программа для перевода текста — применяйте ее для пополнения словарного запаса и увеличения кругозора собственных знаний. Но, когда говорится о письменном переводе общественных текстов, либо же официальных документов, пользуйтесь услугами специалистов!