Преимущество отдыха в октябре

Осенью курортный сезон кончается и мест для приятного отдыха остается не очень много. Все же, отдохнуть в октябре в тёплой стране вполне возможно, так как во многих курортах в это время приходит бархатный сезон. Если вас интересует где отдохнуть в октябре в России переходите на сайт tourister.ru. По солнечной погоде и температуре море, лето в государствах Восточного Мира сберегается до середины зимы, благодаря этому в октябре – прекрасное время посетить один из зарубежных здравниц.

Где провести отдых в октябре за рубежом без визы?

Безвизовый режим выполняет определенные ограничения по времени отдыха, но мало кто может себе позволить взять отпуск на больше, чем месяц. Небольшое время нахождения иностранцев на территории иных государств будет тридцать дней, а максимальное – 90 дней. Это означает, что человек может въехать в государство и спокойно проводить свой отдых в ней положенный срок без особенных ограничений. Преимущество безвизового отдыха в октябре в том, что можно сэкономить на получении визы, тем более это выгодно, если на отдых едет все члены семьи. В октябре расценки на размещение в лучших отелях начинают падать и уже можно сэкономить до 30% на отдыхе (все включено). Для приятного отдыха в октябре без визы можно подобрать одну из подходящих для этого стран:

Турция

В таких государствах в октябре большой сезон – период, когда атмосферные условия благоприятны для приятного отдыха, но наплыв отдыхающих не очень большой. Большинство здравниц в октябре предлагают хорошие атмосферные условия, большой сервис и приятные цены. Отдых на море без визы даёт все те же возможности, что и ее наличие, исключительно с ограничений в продолжительности нахождения на территории государства. Если вы не рассчитываете, на долгий отдых более 30-90 дней, то этот вариант прекрасно подойдет для недорогого и комфортабельного отпуска в октябре.

Одним из очень востребованных направлений туризма в октябре считается Турция. Эта страна выделяется самобытным красочном, шикарным климатом средиземноморья и бархатной погодой. Для Турции в октябре свойственно +28 °C днем, и +24 °C ночью Море в октябре нагревается до +25…27 °C.

К концу месяца погода на берегу Эгейского и Черного моря становится дождливой, благодаря этому Турцию лучше подобрать для начала-середины октября. Прекрасный сервис и чистые пляжи предлагают отели Аланьи, Анталии, Кемера, Белека, Сиде. В таких городах сосредоточены отличные развлечения Турции. Хорошими качествами Турецкого отдыха в октябре являются:

бюджетность и экономность;

доступность проживания по системе «все включено»;

чистые пляжи из песка и прибрежье;

малолюдность на пляжах;

отсутствие языкового барьера;

самые разные развлечения, СПА и разные варианты активного отдыха.

В Турцию в октябре можно поехать с ребенком, однако необходимо заблаговременно подобрать отель, в которых есть аниматоры и няни, а еще учтены территории отдыха для деток.

Египет

В октябре в Египте приходит бархатный сезон. Температура окружающей среды днем может составлять +28…30 °C, а вечерами +26 °C. Море нагревается до +26 °C. Египет – прекрасно место, где провести отдых на море в первых числах Октября. Самые подходящие для приятного отдыха курорты Марса-Алам, Шарм-эль-Шейх, Сафага и т.д.

В октябре курорты Красного моря, Синайского полуострова и Средиземноморья ожидает оттепель, а уже к концу осени в Египте начнется дождливый сезон. Хорошими качествами Египетского отдыха в октябре можно назвать:

удобные атмосферные условия (отсутствие жары и духоты);

отсутствие приличного количества отдыхающих;

чистые пляжи и тёплое море;

уменьшение цен на проживание «все включено».

Египет в октябре будет понраву поклонникам отдыха на пляже и активных развлекательных мероприятий.