Преимущество обмена идентификационными данными

EDI (Electronic Data Interchange) — электронный обмен данными — это инновационная технология организации обмена материальной, коммерческой, логистической информацией, в виде типовых структурированных электронных документов (сообщений), между компьютерными системами партнеров по бизнесу, пришедшая на смену классическому документообороту. Более подробно на сайте iidx.ru.

Методика основывается на серии параметров и конвенций, которые регламентируют форматы передаваемых сообщений. При разрабатывании параметров были проанализированы «бумажные» документы, в них выделены намного более повторяющиеся данные, и установлены подходящие поля данных.

Так, UN/EDIFACT считается главным глобальным избыточным стандартом, содержащим намного более общие справочники международных кодов и форматов сообщений, расширенных для удовольствия всех потенциальных отраслей экономики. Он считается единственным западным стандартом в управлении, коммерции и транспорте.

Основная цель применения технологии EDI – это возможность быстрого, безопасного и корректного обмена нужными данными, а еще сокращение воздействия «антропогенного фактора» в процессе обработки документов, что со своей стороны благоприятно оказывает воздействие на качество передаваемой информации.

Методика работы

Для перехода на электронный обмен данными, нужно подключение партнеров к специальной системе электронного обмена коммерческими сообщениями (площадке коммерции осушествляемой в электронном виде).

Система обеспечивает:

переустройство сообщений из формата отправителя к типовому формату;

проверку входящих сообщений на полноту данных;

проверку личности данных на соответствие формату;

подстановку данных из справочников;

маршрутизацию;

архивацию врученных документов;

переустройство сообщений из обычного формата в формат получателя;

передачу сообщений адресату;

Система EDI также способна обеспечивать электронный документооборот юридически значимыми документами, которые не имеют нужды в дублировании на бумажном листе.

Подключение партнеров, интеграцию систем, переустройство и передачу сообщений между партнерами выполняют профильные фирмы – EDI провайдеры. Провайдер предоставляет собственным клиентам хороший канал передачи сообщений (доступ к собственной системе электронного обмена коммерческими сообщениями) и поддерживает оговоренный уровень обслуживания.

Сейчас стала широко распространена модель SaaS (software as a service) — ПО как услуга. Самое главное преимущество модели SaaS для потребителя услуги находится в отсутствии затрат, которые связаны с установкой, обновлением и поддержкой работоспособности оборудования и работающего на нём ПО. Модель SaaS прекрасно подойдет для автоматизации межкорпоративного документооборота, когда заказчику нужно готовое решение с большими возможностями при самых небольших начальных затратах, и дает возможность предъявить систему электронного обмена коммерческими сообщениями в виде EDI обслуживания.