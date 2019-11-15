Преимущество газоной травы в рулонах

Когда уже зёрна посеяны, необходимо ждать не меньше чем 14 дней для возникновения первых побегов. Атмосферные условия могут даже замедлить рост. А для получения настоящего и привлекательного верхнего слоя почвы нужно прождать 3 месяца.

Зато сеять можно практически везде. В ботанических ларьках реализовываются многие многообразные семена, которые приспособленые к росту в конкретных участках. Выделяют несколько групп семян. Из них выделяют:

травы декоративного характера (иначе называются ковровым покровом),

рекреационные (такой покров собственно предназначается для того, чтобы на нём ходили и отдыхали),

и, разумеется, травяные смеси, которые применяются в теневых участках, и могут хорошенько держать протаптывание,

кроме них и такие есть смеси, которые применяются на стадионах, спорт площадках и для точной имитирования цветущих полян.

Нежелательно проводить посев травы для газона на тех склонах, которые не были заранее подготовлены. В другом случае, дождь или полив семян просто смоет их. В качестве подготовки склона на нём же крепят специализированную решетку для газона из пластика. Когда трава подрастёт, то решётки видно уже не будет.

Для засеянного газона необходимо предоставлять специальный уход, постоянно косить траву, которая безмерно выросла, поливать и удобрять его, обсыпать песком, проводить вертикуляцию и аэрацию.

Какими хорошими качествами обладает газонный дерн?

Минусов у газонного дерна фактически нет, только если придираться, благодаря этому практически во всяком случае покупка рулонов травы для газона считается прекрасным вариантом. Однако появляется риск приобрести низкокачественный газонный дерн, так что нужно понимать правила, которые помогут выбрать газон с хорошим качеством. Тогда он будет лежать, и радовать глаза ещё достаточно времени.

Перед приобретением следует проверить качество рулона. Если травяной слой распадается при поднятии его одного конца, то лучше отказаться от покупки. У корней не должен быть высохший вид. Необходимо внимательно смотреть на то, что после того, как доставили эти рулоны, нужно положить их от 2-ух дней. Иначе трава прийдет в негодность.

Трава в виде рулонов ложится практически в любое время сезона, даже под зиму. Она считается приспособленной к морозам. Одно из самых главных преимуществ рулонов трав – зелёная лужайка выходит тут же после работ по укладке! Также этот вид газонов может определить место на любых участка рельефа.

Для получения верхнего слоя почвы, у которого имеются особые свойства, необходимо оформить заказ заблаговременно. Например, специализированная трава, которая растёт на затенённых участках. Тогда за ней можно будет ухаживать также, как и за семенами.

Когда уже подсчитано, где собственно будет ложится газонный дерн, то лучше всего приобрести на 4-6% больше для получения максимально ровной, плотной укладки.