Откуда появились шашки

Человек так устроен, что сильно любит играть — даже вышедши из детского возраста. Естественно, игры со временем меняются. Кстати, узнать более подробно про шашки можно на сайте https://shashki.biz.

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И если история карт или шахмат привлекает многих, то примитивная — с первого взгляда — игра в шашки остается как-то вне поля нашего заинтересованности. А зря: это игра очень хорошо развивает умственные способности человека, логическое мышление, увеличивает наш культурный уровень, она очень любопытная и имеет неимоверно увлекательную историю, уходящую в глубокую античность.

Начнем с истории слова. Современное российское наименование игры «шашки» (checkers) возникло от слова, обозначающего шахматную доску — checkered — что переводится как «клетчатый».

Пилигримы, приплывшие в Северную Америку из тех областей Англии, где игру в шашки было называют на современный лад, стали основой распространения слова «checkers» во всех английских государствах.

К слову, о распространении. Гарольд Джеймс Рутвен Мюррэй, занимавшийся изучением истории шахмат и шашек, заключил , что шашки распространялись по всему миру довольно медленно, очень медленно иных настольных игр.

Об этой игре он отыскал только пару упоминаний в период с XII по XVI век. Все говорит про то, что игра в это время была популярна исключительно в Англии, Франции и, может быть, Испании.

При этом не найдено ни одного упоминания о запретах игры в шашки со стороны церкви. Хотя в данное время церковь запрещала многие старые и новые игры, включая азартные (карточные, кости) и — что необычайно! — шахматы.

Вообще интерес к шашкам проявляли многие ученые мужи и историки, и это мы можем проследить в исторических исследованиях различных периодов. Эти исследования показали, что история шашек окутана большим количеством тайн и загадок…

Есть три ключевые версии происхождения шашек и они все удостаиваются внимания. Первая версия — египетская. У древних египтян была популярна игра, аналогичная шашкам (Алькерк).

Самые первые упоминания о ней относятся к 1600 году до н.э. про это же говорят и росписи на поверхности стен гробниц египетских фараонов, которые относятся к этому же периоду. Во время раскопок в Египте выявили и усыпальницу вельможи, который был приближенным фараона.

На поверхности стен гробницы есть росписи, отражающие три страсти стародавнего египтянина — охоту, рыбную ловлю и игру в шашки.

Как ни удивительно, но, согласно мнению ученых, правила той древней игры имели много общего с современными шашками. За несколько веков до нашей эры уже играли на 64- клеточной доске.

Шашки были 2-ух цветов — белые и черные, и представляли собой как бы две армии, которым предстояло битва. Отступление не предусматривалось, благодаря этому шашки могли ходить только вперед.

Если шашка прорывалась в тыл к сопернику, то повышалась ее боевая способность и она становилась дамкой. Взятие было при помощи перескакивания одной шашки через иную.

Точно также в сражении победивший воин перешагивает через побеждённого, дабы дальше продолжать битва. Есть и другое сходство, к примеру, поочередность ходов.

Способ передвижения шашек по полю (вдоль диагонали) позаимствован из правил передвижения королевы (ферзя) в шахматах. Собственно данный факт в собственное время был основой того, что шашки в определенных частях Англии до этих пор называют draughts — термином, обозначающим ход королевы в шахматах.