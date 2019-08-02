Нюансы покупки новой квартиры в новостройке

Перед тем как купить жилую площадь в доме который строится, покупателю необходимо дать ей оценку потенциал и локацию. Получится ли, если понадобится, перепродать недвижимость без потери инвестированных средств, неплохо бы еще и с прибылью. Какая доступность транспорта нового комплекса для жилья и как изменится ситуация с дорогами в районе в ближайшие два-три года?

Есть ли общественная сфера услуг рядом: поликлиники, школы, детсады, магазины (в наличии или в проектах застройщика), и основное – есть ли рядом с новым домом места для работы? Насколько плотна окружающая застройка? Не уплотнится ли она намного больше по окончанию проекта комплексного освоения территории? Удовлетворительно ли экологическое состояние местности? Не искажают ли атмосферу свалки мусора и вредные производства? Размещены ли рядом парковые зоны? Квартиры в «Неометрия» цены и отзывы

Когда приобретать?

Чем ближе дом к моменту сдачи госкомиссии, тем выше вероятность, что в нем уже куплена бoльшая часть квартир. При этом на каждом шаге становятся меньше опасности «недостроя». Хотя согласно законодательству застройщик не имеет право начинать строительство без разрешительных документов, как показала практика рабочие приступают к рытью котлована гораздо до недавнего времени, чем будут приняты все согласования. Процесс получения разрешений в РФ длинный и многоступенчатый, он занимает весь год. В конце концов конечное «добро» на проект получают 80% компаний занимающихся строительством.



Бывают истории, когда дом уже возведен, а государственные служащие «зеленый свет» объекту так и не дают, и даже просят сноса незаконной постройки. Но данные случаи очень редки. Намного чаще рабочие у нас в государстве не ложатся в сроки сдачи. Но если на стройке встречается активность, строительный процесс строения, путь плавно, но все таки двигается к финалу, покупателям волноваться не стоит. Когда нибудь подавляющая часть «долгостроев» все же заканчивается (порой – с привлечением уже нового девелопера).

Чтобы не оказаться в числе обманутых дольщиков, гражданам целесообразно внимательно изучить историю компании, фотографии ее готовых проектов, почитать претензии и отзывы потребителей на форумах, удостовериться, что застройщик следует требованиям ФЗ-214. Оформить договор ДДУ и вносить деньги неплохо бы, когда дом уже находится на шаге хотя бы 70-процентной готовности. Данный момент, в основном, – та «золотая середина», когда разрешительные документы на строительные работы у девелопера, вероятнее всего, есть уже, а в доме еще реализовываются квартиры-«первички» по подходящей цене.