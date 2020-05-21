Лечение наркомании и алкоголизма – выход есть!

В современном обществе безграничного общения, высоких технологий, энергичной жизни существует множество соблазнов и пороков. И самый страшный из них – наркотики. Независимо от своего социального положения, уровня доходов, достижений на личном фронте, люди попадают в сети губительной наркотической зависимости, лишаются всего, деградируют, умирают.

Как остановиться и есть ли вообще такая возможность? Реабилитационный центр «Меридиан» в Краснодаре позволяет эффективно лечить наркотическую и алкогольную зависимость. Центр гарантирует комфортные условия и профессиональную терапию, которая поможет излечиться, встать на ноги и радоваться жизни. На сайте https://rcmeridian.ru/lechenie-narkomanii/ реабилитационного центра «Меридиан» можно получить всю необходимую информацию о лечении наркомании в клинике.

Лечение алкоголизма

Многие пьющие склонны отрицать проблему и признают свою зависимость только тогда, когда алкоголь открыто разрушает их здоровье, психику и отношения. Поскольку лечение алкоголизма в домашних условиях неэффективно, а лечение в государственных учреждениях обычно приходится долго ждать, в настоящее время лучшая альтернатива предоставляется реабилитационным центром «Меридиан».

Эффективное лечение алкоголизма в центре «Меридиан» состоит из индивидуальной и групповой психотерапии. Это происходит в несколько этапов и используются различные методы и программы для лечения алкоголизма. Сюда также часто входит фармакологическая поддержка пациентов, особенно в начальный период.

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Лечение любой зависимости должно включать в себя три аспекта – медикаментозная, психологическая и социальная помощь в течение достаточно долгого времени. Основным успешности центра 2Меридиан» является процент вылеченных людей без повторных обращений в течение длительного времени.