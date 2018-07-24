Проблемы, куда сходить с ребёнком, в столице нет. Большое количество музеев, парков, кафе и студий ждут вашего ребенка с распростёртыми объятиями. Но имеются совсем особенное место Москвы, попасть в которое — значит не просто развлечься либо даже выяснить что-нибудь новое, сюда попасть — значит преобразиться. Подробнее на сайте https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/moscow/theatres/12740.

Это удивительное место — Кукольный театр Образцова, разместившийся в Москве на Садовом кольце по адресу Садовая-Самотечная, дом 3. Тут не живут куклы, хотя их коллекция считается одной из лучших в мире, нет, тут живут и служат герои, творцы, создающие на сцене великолепные шедевры. И зритель тут соучастник, он вовлечён, сопереживает, прикасается к тому, что именуется высоким словом искусство. И он меняется. Встретившись с реальным искусством, остаться прежним невозможно.

В кукольном театре Образцова живут не куклы, а герои, творцы, создающие на сцене великолепные шедевры.

Создание Театра кукол им. С. В. Образцова Москва отмечала 16 сентября 1931 года. Первоначально в нем работало 12 человек, и с самого начала создания его возглавлял выдающийся функционер русского искусства и просто друг всех деток — Сергей Владимирович Образцов.

Творческим кредо нового театра стало желание стать театром-лабораторией, движущим вперед формирование кукольного жанра. Ни скудность финансовых средств, ни отсутствие своей сценической площадки не помешали 12 исследователям под управлением Сергея Образцова. Москва и её жители и гости каждый год знакомились с 2-мя, а то и тремя новыми постановками молодого театра.

Благодаря любви служащих к детям и к собственному искусству, уже в 1937 г. при кукольном театре Образцова открыли Музей театральных кукол, коллекция какого считается одной из лучших в мире.

Сегодня Театр, созданный Сергеем Владимировичем Идеальным, стал одним из любимых мест как для москвичей, так же и для бессчетных отдыхающих. Театр кукол Образцова — мировой кукольный центр с 2-мя зданиями на Садовом кольце, 2-мя сценами, необыкновенной специальной библиотекой и, как вы помните, одним из крупных в мире Музеев театральных кукол.