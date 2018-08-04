Как выбрать прогулку по Москве

Москва справедливо считается городом контрастов и связано это с обилием разных исторических и современных интересных мест. Кстати, если вас интересует расписание поездов Москва — Санкт-Петербург переходите на сайт https://www.tourister.ru/tips/5464.

И если жители этих мест могут быстро сформироваться с местом проведения отдыха, то для отдыхающих вопрос правильного подбора выливается в самую реальную проблему. Ниже пойдёт речь о намного более интересных столичных местах, которые рекомендуется посетить обязательно.

Места для прогулок пешком

1. Общероссийский выставочный центр

Общероссийский выставочный центр собой представляет территорию отдыха общей площадью которая больше 540 гектаров. На его территории размещается следующий список объектов:

-Павильоны с целью проведения выставок и ярмарок (включая магазины);

-Помещения с целью проведения заседаний и конгрессных мероприятий;Большое количество маленьких по размерам кафе;

-2 городка с аттракционами;

-Спортивные и площадки для детей;

-Большое кол-во декоративных элементов (фонтаны, клумбы, участки с декоративными растениями);

-7 регулярно функционирующих объектов для детского отдыха (Ихтиокомплекс, Интеракториум “Марс-Тефо”, Круговая кинопанорама, Экспозиция Политехнического музея, Дом сказок “Жили-были”, Парк с аттракционами, Вейкпарк);

-Галерея “Самолет”, находящаяся в лайнере Як-42;

Территория ВВЦ обустроена немалым количеством дорожек, пригодных для катания на велосипедах и роликах. Достойный вариант с целью проведения домашнего отдыха.

2. Нескучный сад

Нескучный сад считается намного более старым парком и представляет для столицы ценность в историческом плане. Находящийся в центре города, парк занимает площадь 59,3 гектар. На его территории размещается следующий список объектов:

-Архитектурные монументы 18-19 веков;

-Библиотека и читальный зал, которые размещаются на территории дачного домика. По выходным тут проводятся семинары по дисциплине психология. Еще одна библиотека находится возле обрыва (над Москвой-рекой);

-Елизаветинский водоем, находящийся по левой стороне от Дачного домика. Недалеко от него размещается арочный 3-хпролетный мост из камня;

-Охотничий домик, собой представляет павильон из камня. считается местом проведения телевизионных игр “Что? Где? Когда?”;

-Постройка с названием Ротонда;

-“Аллея любви”, сооруженная рядом с Ротондой;

-Беседка с целью проведения шахматных игр;

-Конная школа для малышей;

-Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана;

-Площадки для игры в большой и настольный теннис.

На территории Нескучного сада воспрещено разведение костров, но при этом разрешено проведение пикников. Парк считается наиболее замечательным местом проведения отдыха для москвичей и отдыхающих.

3. Екатерининский парк

Территориально Екатерининский парк размещается между Суворовской площадью и Олимпийским проспектом. Площадь парка составляет 16 гектар. На его территории размещается следующий список объектов:

-Зеленые насаждения из старых и молодых компонентов озеленения;

-Современные площадки для детей (3 штуки);

-Спортивная площадка;

-Элементы декора (скамейки, напольные светильники, очень много участков с декоративными растениями);

-Расположенный в самом центре парка водоем, площадь которого составляет 1,9 гектар. В западной части водоема размещается остров маленьких размеров. Также на территории острова размещается лодочная станция, предоставляющая услуги по прокату лодок;

-Кафе и летний павильон, находящиеся на небольшом острове. Всего на парковой территории находится 3 водоема, на одном из которых строится каток в зимнее время;

-Планетарий;

-Часовня;

-Зал для чтения;

-Эстрада, на территории которой действует театральный кружок.

На территории Екатерининского парка запрещен проезд на велосипедах, но, не обращая внимания на запрещающие знаки, в парке нередко можно повстречать велосипедистов.