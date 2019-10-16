как выбрать кофемашину в офис

Офисная кофемашина давно не считается роскошью. Это, быстрее, необходимость. Если вас интересует ремонт кофемашин, переходите по ссылке.

Очень много людей не могут представить своё утро без этого бодрящего напитка. На данное время разновидностей кофе становится все больше, а рецептура кофе становится все более оригинальной.

В этом нет ничего удивительного, что с ростом потребности в кофе, растёт необходимость и в кофемашинах, которые способны существенно сделать легче приготовительный процесс напитка, а еще добавить ему разный вкус. Необходимо выделить, что хорошая кофе машина на работе — это ещё и критерий престижа. Но к выбору кофемашины необходимо подойти серьезно.

Какую кофемашину подобрать для офиса?

В магазине электроники можно повстречать большое количество кофемашин различной стоимость и с различными функциями. Но необходимо отметить главные виды кофемашины:

Капельные

Такой вариант считается наиболее распространённым, а еще самым недорогим. Машины просты в работе, не просят особенного каждодневного ухода. Необходимо выделить, что такие машин работают лишь с молотым кофе. Данные кофемашины нетребовательны и достаточно производительны. За 10 минут работ капельная машина способна сварить около 12 чашек кофе. Такая трудоспособность считается определённым плюсом на работе.

Рабочий принцип капельной кофемашины: в резервуар заливается вода и нагревается. Вода отправляется в фильтр наряду с молотым кофе. После этого поступает в кофейник.

В случае когда в резервуаре кончается вода, машина переходит в режим подогрева. Поэтому, волноваться про то, что кофе может подгореть или остынуть точно не стоит. Качество напитка не станет оптимальным. Но сварить неплохой американо вполне реально.

Важные достоинства этой кофеварки:

Простота применения.

Бюджетная цена.

Высокая трудоспособность.

Обычный уход.

Большой ассортимент с полностью различной мощностью.

Гейзерные кофемашины

Такой вариант кофемашины является самым надёжным и «классическим». Гейзерная кофеварка — это маленькой по размерам кофейник. Кофе при помощи этого прибора можно подготовить исключительно на плите.

Плюсы гейзерной кофеварки:

Настоящий вкус готового напитка.

Достаточно низкая цена.

Прибор сделанных из высококачественных и качественных материалов.

Возможность управления процессом приготовления.

Рабочий принцип: происходит водонагрев снизу кофейника. В процессе увеличения давления, вода начинает поступать в усредненный отсек прибора, где находится кофе молотый. После приготовления, напиток «переходит» в часть сверху.

Приготовительный процесс занимает около 5 минут. Но сам процесс нужно будет регулярно контролировать. Если кофе будет очень долго пребывать в кофейнике, то достаточно быстро потеряет вкус и запах. Этот вид кофемашины почти что не отличается от капельных машин по цене.