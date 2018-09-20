Как выбрать качественные ткани

Новая одежда значительно уступает по качествам той, что производилась полтора десятилетия назад. И не обращая внимания на то, что некоторые большие производственники с именем которое знают во всем мире все же пытаются создавать продукцию, необходимую большому уровню, большое количество из них функционируют по принципу «Чем больше цена – тем выше и качество». Кстати, компания Текстиль-Контакт предлагает текстиль оптом.

Иначе говоря хорошую одежду можно приобрести исключительно за серьезные деньги, а люди с ограниченными возможностями в финансовом плане вынуждены обходиться недолговременным товаром низкого качества. Но в работе понимающий для материалов покупатель как правило приобретает хорошую продукцию, если уделит мало времени и внимания подбору одежды.

Как отличать высококачественную ткань от фальшивки

Высококачественная одежда – это, прежде всего, долговечный и прочный и материал. В желании удешевить производство благодаря уменьшению его себестоимости, большинство производителей для сохранения конкурентоспособности вынуждены применять не очень качественные материалы, чтобы продукция стала доступной широкому кругу потребителей.

С другой стороны, часто про это умалчивают, и увеличение уровня продаж происходит благодаря того, что низкокачественный товар предоставляют за брендовый. Применяются похожие с необычными красители, которые не проходят никаких проверок и не сертифицируются. Нередко продукция такого типа видна сразу: после примерки на теле остаются следы краски.

Но часто это нереально заметить, и судить о плохом качестве можно по иным признакам:

Сама ткань может быть очень мало плотной. Растянув ее и посмотрев сквозь ткань на свет, можно заметить, что она сильно просвечивается. Надежные материалы не пропускают свет при растяжении.

Швы на одежде могут быть неравномерными и неравномерными, при этом из швов часто торчат нитки. Это еще 1 повод засомневаться в честности изготовителя.

На неблагоприятном материале в течении определенного времени появляются катышки, а сама одежда имеет плохой запах.

Эти недостатки нельзя списать на характерность ткани, и при нахождении таких признаков от приобретения нужно отказаться. Однако если вещь уже после нескольких недель теряет собственный первый цвет и деформируется, даже в том случае, если уход за изделием выполняется подобающим образом – это также говорит о плохом качестве материала, и в подобных вариантах остается лишь пытаться вернуть изделие продавцу по гарантии если есть наличие соответствующего заключения специалистов.

Если рассматривать швы с большим вниманием, можно заметить, что в изделиях лучшего качества применяются подходящие нитки, которые прекрасно выбираются под цвет и тон материала. Такие швы не рвутся даже при существенных нагрузках, тогда как на одежде плохого качества швы могут расходиться даже при незначительном физическом влиянии.

Еще 1 невидимый, но важный фактор, касающийся швов – совпадение узоров и рисунков на стыке индивидуальных элементов одежды. Нередко такие расхождения говорят только об одном: изготовитель, применяя материал, пустил в дело все останки и отходы, чего никогда не встретишь в фирменных дорогих вещах. Данная экономия дает возможность уменьшить стоимость изготовления одежды и ее конечную цену, однако если на однотонных вещах аналогичная уловка незаметна, то при больших рисунках будет видна явная дисгармония. Стоит еще сказать, что если изготовитель экономит на расходе материала, нет гарантии, что он также не пытается удешевить производство за счёт низкокачественных тканей и ненадежной дешевой фурнитуры.