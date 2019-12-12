Как выбрать качественные шины для грузовых автомобилей

Хозяевам грузовиков, автобусов, тягачей или специальной техники иногда необходимо приобретать новые грузовые шины. Если вас интересуют шины для грузовых авто, переходите на сайт tireshop.ua. Кажется, все просто: простое колесо от легковой машины не подойдет по размерам, значит, стоит искать большое для спецтранспорта. В действительности к выбору резины для большегрузов необходимо подходить очень внимательно. Если не хватает знаний и навыка, чтобы выяснить то, какие шины для грузовиков лучше, то покупка, быстрее всего, обернётся бесполезной тратой денег и времени.

Сейчас в автомагазинах богатый выбор колёс для грузовиков различного производства и стоимости. От качества купленной резины зависит то, как будет ездить грузовой автомобиль или специальная техника, и еще,сколько топлива при этом израсходуется, как легко будет тормозить и разгоняться. Подобрать грузовые шины и не прогадать с параметрами — это нелегкая задача, но решаемая. Для этого только важно понять определенные правила.

Нужно предельно внимательно подбирать шины для грузовой машины

Типы и характерности грузовых шин

Подбирая резину, необходимо в первую очередь определиться, в каких условиях работает грузовой транспорт. Для бездорожья в деревне или на площадках строительства подходит один вид резины, и абсолютно иные грузовые шины необходимы для поездок по автомобильным магистралям или относительно качественным городским дорогам.

Говоря откровенно, для любого типа дорог есть подходящий протекторный рисунок. Для движения по асфальтированному покрытию подходит дорожный, для всех дорог без исключения — многофункциональный в виде шашек или рёбер, а для бездорожья — очень высокой проходимости или направленного действия. К примеру, для сидельного тягача, перетаскивающего длинные полуприцепы, прекрасным вариантом будут дорожные рисунки протектора.

Есть ещё зимние и всесезонные протекторы. У зимних колёс более глубокий рисунок и жёсткая резина. Некоторые водители применяют шипованную резину. В зимний период шипы, очень даже кстати, во время движения по льду: удобнее тормозить и легче управлять грузовиком. Всесезонная резина снашивается чуть-чуть быстрее, чем зимняя, однако это минус можно возместить доступной ценой изделия.

В маркировке с боковой стороны указывается профиль шины. Его значение порекомендует как легко можно будет управлять грузовиком и по какой дороге машина проедет без труда.Колёса невысокого профиля совершенствуют вождение грузовиком, однако они быстро стираются. Широкий профиля подходит для полноприводных больших грузовиков. Подобная деталь поможет грузовозу легко проходить разбитые или размытие дорожные участки. Машины с арочными бескаркасными грузовыми шинами легко преодолеют бездорожье.