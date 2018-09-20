К большому сожалению, сегодня все нормальные доменные имена в зоне RU заняты. Киберсквоттеры постарались на славу, скупив домены еще в период 2000-х годов за практически бесплатно, а предлагая их сегодня по заоблачным ценам. Кстати, если вас интересует массовый поиск доменов переходите на сайт regery.com.ua.

Роль домена сегодня важна как никогда, ведь первое, что клиенты увидят в адресной строчке браузера – будет именно URL или домен сайта. Домен – это вершина айсберга, это как вывеска в оффлайн магазине. Встречают по одежде, и если этот домен будет вида «abrakadabraabrakadabra», то существует вероятность того, что его просто не запомнят, ведь чем труднее домен, тем хуже. Хотя есть множество сайтов на доменах, которые в голову никогда не придут здравомыслящему человеку, подобные интернеты ресурс, бывает, хорошо справляются с собственной задачей, приводят клиентов и траффик, вызывают интерес у аудитории. Однако в данное время речь пойдёт не про это. Побеседуем в данной заметке про то, как выбрать домен для сайта, не прибегая к дорогим услугам киберсквоттеров, не приобретая его на бирже и не неся лишних трат. В совершенстве мы обязаны подобрать незанятый, привлекательный и звучный домен для сайта, купив его за 99-199 руб. у регистратора доменных имен. Такой домен обеспечит проекту добавочный PR, аудиторию и продажи. Итак, перечень из 10 обычных и функциональных правил создания правильного домена приведен ниже. Запаситесь попкорном )

Правило #1 – применяйте правильную доменную территорию

При открывании ресторана на первое место выступает МЕСТО, МЕСТО и еще раз МЕСТО. Во время выбора домена для проекта в нашей стране – это доменная территория RU, RU и еще раз RU.

У нас в государстве так уж вышло исторически, что люди в нашей стране привыкли в конце домена добавлять завершение «точка ru»: «mail точка ру», «yandex точка ру» и т.д. Когда мы слышим какое-то наименование сайта или фирмы, не зная, как оно пишется, на уровне интуиции вбиваем его в браузере с данным завершением. Я советую не нарушать эту традицию, и не применять иные доменные зоны, какие бы домены в них не были свободными.

К примеру, в зоне .SU может и имеется множество прекрасных имен, однако она не годится. Только представьте отвлеченный пример. У вас фирма по продаже железных дверей, скажем ООО «Орион», вы желаете, чтобы наименование вашего сайта было одинаковым с наименованием вашей фирмы. Вы находите, что домен в зоне .RU домен «orion.ru» уже был занят около 20 лет тому назад, и все варианты и конфигурации с наименованием с зоной .RU тоже не доступны. И о чудо! Что вы видите? Есть свободный домен в соседней зоне .SU «orion.su», который будто бы вас и ждал, чтобы вы его оформили и применяли (пример относительный, т.к. оба домена заняты). Вы спешите зарегистрировать его и выполняете сайт на нем. Правильно? Ошибка! Не попадайтесь на эту удочку, люди по старинке ищут orion.ru, а не orion.su, благодаря этому трафик первому сайту гарантирован, а вы будете прозябать. Плохо будет, если на данном сайте окажется ваш соперник, который, так же как вы узнаете, зовется также как и вы. И еще хуже будет, если соперник уже 20 лет на рынке, оформил торговую марку на собственную фирму, оформил подобное название-домен во всемирной сети. Я думаю, не стоит говорить, какие проблемы вам гарантированы. К слову настоящий пример, стартап skazhimneda.com и skazhimneda.ru – 2 абсолютно разных сайта.

Также не рекомендую применять известны зоны COM, NET, ORG, BIZ, PRO и иные. Самое первое, стоимость домена в них выше, а второе, Яндекс быстрее индексирует сайты, произведённые в нашей, родной зоне RU. Появляется такое чувство, что регистраторы не знают, как заработать и вводят новые доменные зоны. Я насторожено отношусь к новым доменным зонам, которые повылезали как грибы после того как прошел дождь: ONLINE, NAME, CLUB, TRAVEL, MOSCOW, GURU, есть даже территория BEER и VODKA )) Даже не буду перечислять их все, так как заинтересованности они не могут представить. Благодаря этому мой первый принцип звучит так – всегда используй территорию RU, RU и еще раз RU!