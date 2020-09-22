Как владельцу бизнеса выбрать лучшее интернет-агентство

В столице много веб-агентств и фрилансеров, но все ли они соответствуют Вашим ожиданиям? Pixel Agency – компания с безупречной репутацией. С нами работают не только украинские, но и американские, европейские и азиатские компании!

Если Ваш сайт требует профессионального продвижения или был создан так, что нуждается в доработках, обращайтесь к профессионалам. Поставьте задачу команде Pixel Agency и сосредоточьте свое внимание на бизнесе. Делегируйте часть своих второстепенных функций на аутсорсинг. Команда Pixel – это не только разработчики, но и специалисты наполнения сайта контентом, маркетинга, контактов с клиентами.

Мы занимаемся следующими услугами:

Разработка и дизайн веб-сайтов под ключ. Мы создаём ресурсы по Вашим шаблонам или по нашим наработкам. Формат сайта – любой на выбор, все зависит от Вашего желания. Разрабатываем все от сайта-визитки до многоуровневого портала со сложными конфигурациями.

Продвижение веб-ресурсов (СЕО, контекстная реклама, СММ). Мы знаем, какие алгоритмы задействовать, чтобы Ваш сайт получил максимальный трафик и оказался в ТОП выдачи поисковой системы Google. Мы разработаем эффективную маркетинговую стратегию – обеспечим увеличение конверсии, поднимем CTR, оптимизируем стоимость лидов. Мы создаем рекламные кампании в Google AdWords, Facebook и Instagram, а также контролируем их эффективность. При необходимости даем предложения по перераспределению рекламного бюджета.

Сопровождение веб-сайта. Агентство Pixel не только создает сайты, но и осуществляет техническую поддержку – устраняет всевозможные сбои в работе, адаптирует ресурсы под смартфоны и планшеты. Наши клиенты периодически заказывают редизайн, обеспечивающий более выгодные позиции в условиях высокой конкуренции. По мере роста компаний мы добавляем функционал сайтов, копируем и резервируем данные. Агентство Pixel делает все необходимое для безопасности и обеспечения стабильности работы веб-ресурсов.

Дизайнеры интернет-агентства полного цикла Pixel сгенерируют самые продуктивные идеи для Вашего сайта. Изложите свою проблему, и они разработают логотип, фирменный стиль, дизайн для корпоративной полиграфии и все прочее, обеспечивающее успех Вашего бизнеса.

Для успеха интернет-бизнеса нужно использовать все инструменты, в том числе и мобильные версии сайтов. Разработчики Pixel знают все секреты создания удобных для пользователей приложений для смартфонов и планшетов.

Интернет-агентство полного цикла Pixel Agency – надежный помощник в мире IT-бизнеса

За плечами нашей команды 15-летний опыт работы в сфере IT-услуг и без малого три тысячи завершенных проектов. Мы не знаем, что такое невыполнимый проект. Наши клиенты – это успешные компании на мировых рынках.

Ищете подрядчика с большим опытом — обращайтесь в веб-агентство Pixel (https://pixelagcy.com/) и мы обеспечим выполнение заказа любого уровня сложности.