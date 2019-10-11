как правильно выбрать женский халат

Бытовые халаты для представительниц слабого пола – очень востребованная и многоцелевая одежда для домашнего отдыха и хозяйственных забот. Кстати, выбрать халат можно тут.

Однако что необходимо знать во время покупки вещи, чтобы она вас украшала, долго служила и приносила удовольствие? Кое-что о характеристиках и качестве тканей, характерностях пошива, и нюансах выбора фасона. Про все это вам расскажут консультанты online-магазина текстиля для дома.

Как подобрать женский халат

В первую очередь, необходимо понять кто будет носить халат, для какой цели и в какое время года. К примеру, летний трикотажный халатик для отдыха на пляже и аналогичная летняя вещь, однако для работ на даче, имеют различные требования к фасону. Однако, разумеется, не догм тут нет, и самое основное при подборе халата – его идеальное качество.

Для любого халата важно, чтобы он был:

носким;

«дышащим»;

хорошим;

привлекательным

Внимательно посмотрите на качество ткани и добротность пошива. Но еще на стоимость, изготовителя, а если приобретаете в сети интернет, то и на правдоподобность фотографий. В первую очередь пообщайтесь с консультантом.

Достойная вещь, особенно хлопковая или бамбуковая, не может стоить чрезмерно дешево. Качественные халаты шьют по хорошим лекалам и красят качественными красителями – по этому, если для вас важна долговечность и красота одежды, подбирайте, начиная со средней категории цен.

Проверенная годами репутация у итальянских и турецких брендов – это касаемо махровых халатов. Велюровые и трикотажные – Турция.

Фасон и цвет

Привлекательный домашний халат – это, в первую очередь, фасон, хорошо выбранный под характерности вашей фигуры, плюс успешная цветовая палитра. По этому, листая бумажный или электронный каталог, мысленно примеряйте вещь на себя – что отлично на модели, может решительно не подойти вам. В солидном магазине – в реале или интернете, консультанты всегда смогут помочь определиться с правильным фасоном и размером. А мы дадим несколько многофункциональных советов.

Короткие женские халаты идут представительницам прекрасного пола худощавого и среднего сложения тела со красивыми ногами.

Девушки в молодом возрасте, даже чуть полненькие, смотрятся прекрасно в ультра-мини. Дамам постарше рекомендуется длина до или немножко повыше колена. Полненьким женщинам, особенно низкого роста, и тем более зрелого возраста, необходимо подбирать модели миди или макси.

Дома мы расслабляемся, но и активно хлопочем по хозяйству. По этому, если вы планируете делать дела по дому типа уборки, вам необходима одежда с пуговицами или молнии. Вещи на запахе – махровые, и, особенно шелковые, для такой цели не годятся, так как будут регулярно распахиваться.

Летние трикотажные халатики на запахе могут подойти, если Вы запланировали «среднюю активность». Аромат в них выполняется глубоким, а на боку пробивается отдельная петелька, в которую продевается пояс. Одежда не распахнется в непредвиденный момент.

Для приятного отдыха на диване и неспешной домашние работы (типа приготовления завтрака), будут хороши махровые или вафельные халатики – они мягкие и уютные.

Подбирая банный халат, принимайте во внимание, что плотная махра прибавляет объема фигуре, по этому, если вы низкого роста и предрасположены к полноте, берите вещь из бамбуковой махры (она тоньше) или из вафельной ткани.

Для молодых представительниц слабого пола подойдут фактически любые расцветки – от «кислотных» до мягких. Однако, если вы белокожая блондинка, лучше остерегайтесь «замечательно белого» – вы потеряетесь на его фоне. А вот «смуглянкам» белый халатик очень пойдёт.

С мягкими цветами, как и с черным цветом, необходимо быть осторожной зрелым дамам, особенно загорелым женщинам с темными волосами.