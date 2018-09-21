Как правильно выбирать освещение

Гармоничность света, цвета, формы и пространства – это формула идеального архитектурного сооружения и интерьера. Кстати, выбрать освещение и предметы интерьера можно перейдя по ссылке Модернус в Белгороде. Но из-за чего то, приступая к работе над интерьером квартиры, владельцы первым делом думают о планировке, стиле, палитре цветов и забывают о световом оформлении. А ведь свет можно сопоставить с одеждой или мэйк-апом, которые определяют внешний вид, создают настроение, прячут недостатки, выделяют хорошие качества, и в разумеется итоге, создают образ. Оригинальное эстетическое освещение – это реальное искусство, требующее особенного видения, воодушевления, знаний. Сегодня мы попробуем «прикоснуться к великолепному» и озвучим кое какие основные правила создания светового сценария в интерьере.

С чего начинать и чем окончить?

Хорошо выбранное освещение способен изменить к лучшему и планировку, и образ интерьера, и наше самоощущение. Чтобы пространство, фактуры и формы в помещении ожили, нужно создать продуманную динамику светотеневых переходов от ярко освещенных до затемненных зон. Самое прекрасное решение — это скомпоновать находящиеся на различных уровнях источники направленного, рассеянного и отраженного света.

? В первую очередь, нужно определиться, что вы будете в данном помещении делать (читать, играть, готовить, шить) и поищите места для практичных осветительных приборов, дающих светлый идущий свет в данных зонах: лампы на стол, светильники направленного света и точечные светильники.

? Расставьте ударения с помощью источников «рисующего» света. Они выделят пластику и цвет зодческих и компонентов декора, картин и стилеобразующих интерьерных предметов. Это могут быть ленты LED, светодиодные споты, источники освещения для подсвечивания. Используя светлые осветительные приборы направленного действия, лучше не допускать частых резких переходов между ярким светом и тенью, так как это утомляет глаза и искажает графический рисунок интерьера. Если вы и применяете художественные контрасты светотеневой игры, то тщательно обдумывайте все тонкости.

? И напоследок, прибавьте источник ровного, озаряющего всю комнату фонового света. Для данной цели подойдут потолочные (точечные или подвесные) источники освещения, стеновые и напольные лампы, свет которых отражается от потолка и стен.

? Стоит подумать о палитре интерьера, цвете самого освещения и их взаимном действии.

? Нужно определиться с внешним видом осветительных приборов для всех помещений. Они могут быть сделаны в общем дизайне или де-юре противоречить друг дружке, растворяться в интерьере или преобладать в нем. В наше время нет стилевых императивов. Вы можете наблюдать за последними направлениями в интерьерной моде, предпочитать старую добрую классику или практичный подход, важно одно: источники освещения – настоящие участники в разработке атмосферы и характера вашего интерьера.